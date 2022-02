EEUU calcula que Rusia tiene hasta 190.000 soldados cerca de Ucrania

El embajador de Estados Unidos ante la Osce, Michael Carpenter, aseguró este viernes, 18 de febrero, en Viena que su gobierno calcula que Rusia ha desplegado en torno a Ucrania a entre 169.000 y 190.000 soldados, frente a los 100.000 del 30 de enero.



Este despliegue, calificado por el representante estadounidense como «la movilización militar más significante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial«, incluye tropas rusas en Bielorrusia, en Rusia y en la península de Crimea, anexionada de forma ilegal por Moscú en 2014.



Carpenter presentó estas valoraciones durante una reunión convocada a petición de Ucrania en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce), a la que Rusia decidió no acudir hoy, igual que un encuentro similar el martes pasado.



Según el «Documento de Viena«, un mecanismo de reducción de riesgos, cualquiera de los 57 países miembros de la Osce puede pedir explicaciones sobre movimientos militares inusuales cerca de sus fronteras.



El mecanismo estipula que en el caso de una concentración superior a los 9.000 soldados el país en cuestión debe informar a la Osce, mientras que en el caso de ser más de 13.000 efectivos debería incluso invitar a observadores internacionales, lo que Rusia no ha hecho nunca hasta ahora.



Por otra parte, Carpenter destacó que además de las maniobras militares terrestres cerca de Ucrania, el ejército ruso hizo publica una gran maniobra naval en el Mar Negro, Mar Báltico y en el Ártico.



«Solo en el Mar Negro el ejercicio involucra a más de 30 barcos y estimamos que varios barcos anfibios de desembarco fueron traslados desde la flota del Norte y del Báltico al Mar Negro para aumentar allí sus fuerzas», advirtió el embajador.



Carpenter rechazó además los supuestos intentos de Rusia de crear un pretexto para justificar una invasión de Ucrania.



«Tenemos informaciones de múltiples fuentes que detallan los esfuerzos de Rusia de fabricar supuestas ‘provocaciones ucranianas’ y de formar un relato público para justificar una invasión rusa», dijo el embajador estadounidense.



Carpenter recordó que estas supuestas «escaladas» por parte ucraniana no existen y tampoco quedan reflejadas en los informes diarios de la misión especial de observación (SMM) de la Osce en el este de Ucrania.



Finalmente, el representante estadounidense propuso a Rusia varias medidas de para reducir las tensiones, entre ellas, invitar a observadores a las zonas con concentración de tropas, incluyendo vuelos de verificación con helicópteros.



Además, Carpenter recomendó que Rusia vuelva al «diálogo abierto y completo sobre modernizar y mejorar la transparencia militar, que claramente falta en estos momentos.