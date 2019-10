Cubana de Aviación cancela vuelos a siete destinos internacionales, entre ellos Venezuela - Efecto Cocuyo

La aerolínea estatal Cubana de Aviación anunció este miércoles, 23 de octubre, la cancelación de sus vuelos a siete destinos internacionales y dos nacionales, y culpó de ello el reciente endurecimiento del embargo de Estados Unidos al país caribeño.



Los itinerarios internacionales afectados son Ciudad de México, Cancún, Santo Domingo (República Dominicana), Caracas (Venezuela), Puerto Príncipe (Haití), Fort-de-France (Martinica) y Pointe-à-Pitre (Guadalupe), según reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).



También se verán afectados los itinerarios entre la capital y las ciudades orientales de Santiago de Cuba -segunda en importancia de la isla- y Holguín, según la agencia estatal, que no ofreció más detalles al respecto.



El director adjunto de la aerolínea, Arsenio Arocha Elías-Moisés, dijo que Cubana de Aviación fue notificada del cierre de dos contratos de arrendamiento de aeronaves por compañías de terceros países -que no identificó-, y culpó de ellos a las últimas sanciones dispuestas por la administración de Washington contra Cuba.



Arocha precisó que la suspensión de las operaciones a los destinos citados perjudicará a unos 40.000 pasajeros hasta el próximo 31 de diciembre y los daños económicos se calculan en cerca de 10 millones en “moneda libremente convertible” (se interpreta que esto equivale a dólares) hasta esa fecha.



Consideró que las acciones de EEUU provocan “perjuicios indirectos” a la imagen de la empresa de aviación comercial cubana, que la incapacitan para cumplir los compromisos ya concertados.



No obstante, el directivo indicó que la empresa cubana busca alternativas ante esta situación y que, pese a la escalada de las presiones por el gobierno estadounidense, examina las soluciones pertinentes para continuar prestando servicios.



Asimismo, aseguró que a los pasajeros afectados se les devolverá el valor total de sus pasajes en las oficinas comerciales de la aerolínea, y que se procederá a realizar un reajuste de las rutas nacionales.



El más reciente informe del Gobierno cubano para cuantificar los daños económicos provocados a la isla el “bloqueo” norteamericano (como se denomina en Cuba el embargo vigente desde 1960) sostiene que ascienden a 138.843 millones de dólares a precios corrientes y 922.630 millones a precios constantes.



De acuerdo con esos datos, Cuba registró pérdidas por 4.343 millones de dólares entre abril de 2018 y marzo de 2019, y el sector del transporte ha sufrido afectaciones por más de 170 millones de dólares en ese periodo.



Específicamente el área de la aviación ha recibido un impacto de más de 136 millones de dólares, según ha declarado la directiva del Ministerio del Transporte, Ivette Caballero.



Según explicó la funcionaria, Cuba no puede comprar aeronaves, tiene que arrendarlas a altos precios, y tampoco tiene posibilidad de acceder a los proveedores de partes, piezas y agregados porque estas compañías están vinculadas a compañías y capitales estadounidenses.



Desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 ha endurecido la política hacia Cuba con reducciones del personal diplomático, el aumento del embargo comercial, restricciones a los cruceros y limites a los viajes de estadounidenses a la isla.



La últimas medidas ordenadas por Washington para reforzar el embargo que entraron en vigor el pasado lunes prohíben vender a Cuba artículos que contengan un 10 % de componentes estadounidenses o infraestructuras de telecomunicaciones.

Con información de EFE