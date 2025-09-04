La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) se pronunció este jueves sobre el ataque de Estados Unidos a una lancha en el mar Caribe, en el que murieron 11 personas. Además de cuestionar el uso progresivo de la fuerza en la operación, exigió una investigación.

«Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida», señaló la directora de Seguridad con Derechos Humanos de AI en EEUU, Daphne Eviatar.

De no ser así, advirtió, el ataque constituiría una clara violación del derecho a la vida conforme al derecho internacional de los derechos humanos y sentaría un «precedente peligroso», ya que el uso de la fuerza letal en este contexto carecería por completo de justificación, reporta la agencia EFE.

«Las circunstancias del incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos», agregó Eviatar.

En su comunicado, la organización exigió una investigación «pronta, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente» sobre lo ocurrido y recordó que el uso intencional de la fuerza letal está regulado por las normas aplicables a las fuerzas del orden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

El Gobierno estadounidense defendió la acción, ocurrida el martes, al señalar que el «ataque letal» fue ejecutado por el Comando Sur contra una pequeña lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua, que transportaba drogas.

«En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente», declaró el presidente, Donald Trump, sobre la embarcación atacada.

Maduro dice que Venezuela «seguirá de pie»

Las autoridades venezolanas rechazaron esta versión y calificaron las imágenes presentadas como material manipulado con inteligencia artificial.

Nicolás Maduro, en un acto donde dijo que China debe servir de ejemplo para el país, aseguró que Venezuela «está de pie» y «seguirá de pie» ante lo que calificó como nueva embestida por parte de Estados Unidos

«Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz», dijo este miércoles 3 de septiembre en cadena nacional de radio y televisión.

Con información de la agencia EFE