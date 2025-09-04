Nicolás Maduro afirmó este miércoles, un día después del ataque de la Armada de Estados Unidos a una embarcación presuntamente de origen venezolano en el Caribe, que Venezuela seguirá el ejemplo de China para convertirse en potencia mundial.

«China debe servir de ejemplo. Venezuela va por el camino del proyecto bolivariano. Venezuela, siguiendo el legado inmortal del Comandante Chávez», expresó durante un acto con motivo del 80° Aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra Japón, realizado en Caracas.

Maduro además aseguró que el país seguirá «de pie» y con «fe inquebrantable en la victoria», ante la que calificó como una «embestida» por parte de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en el mar Caribe.

«Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz», dijo en cadena nacional de radio y televisión.

Otro monumento

Maduro, junto a diplomáticos chinos y parte de su gabinete, encabezó en Caracas el acto oficial por el 80.º aniversario de la victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra la agresión japonesa.

El evento estuvo marcado por la develación de un monumento conmemorativo, símbolo de la amistad y cooperación entre ambas naciones, que fue ubicado al final de la Cota Mil, a la altura de la avenida Baralt.

En su discurso, Maduro subrayó el significado de esta fecha y recordó cómo la unidad del pueblo chino permitió preservar su cultura, recuperar territorios y derrotar al entonces imperio japonés.