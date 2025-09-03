En opinión del ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, el video que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó la tarde este martes sobre la destrucción de una lancha rápida que supuestamente trasladaba droga fue creado con inteligencia artificial.

Ñáñez, a través de su canal en Telegram, dijo que «parece» que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, «sigue mintiéndole a su presidente» y, «luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA».



«Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza», agregó el ministro.



Este martes, Trump divulgó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.



Aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua -organización que fue designada como terrorista por su Administración- durante un «ataque cinético» contra una embarcación que supuestamente trasladaba drogas en el Atlántico.



Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había señalado a EFE que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operada por narcoterroristas, y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del secretario de Estado, Marco Rubio.

