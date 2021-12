El economista Luis Bárcenas, representante de Ecoanalítica, afirmó que la firma ha detectado “un cambio destacado en la dinámica inflacionaria”, al punto que estima que para principios de 2022 Venezuela “probablemente este saliendo, oficialmente, del proceso de hiperinflación”.

Una combinación de mayor disponibilidad de divisas, por la inyección de dólares que hace el gobierno en el mercado; la reducción del gasto público y la restricción al crédito bancario han generado una desaceleración de los precios.

No obstante, el especialista advirtió que se registrarán inflaciones mensuales por debajo del 10 %, números que son el doble al compararse con otros países de la región como Colombia o Chile en un año.

“Esto no significa que la hiperinflación se va a acabar, recuerden que la génesis de cualquier proceso de hiperinflación es una caída exponencial de confianza de los ciudadanos ante su moneda y eso todavía no ha cambiado. Todavía estamos en un entorno donde no hace falta mucho para que la estabilidad de precios se pierda porque no hay confianza en el gobierno”, señaló.

Expansión de actividad económica

Ecoanalítica también estima una “marcada expansión de la actividad económica de 7 %. Comparar 6,9%, en un año, versus más de 80 % de contracción entre 2014 y 2020 es como comparar a un David versus un Goliat, veremos un mejor desempeño el año que viene, pero todavía persisten elementos de vulnerabilidad en la economía local, como lo son la informalidad y la desigualdad”, explicó el economista.

La empresa de análisis de entorno revela que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un déficit de 2.300 millones de dólares por concepto petrolero y, aunque ha logrado encontrar mecanismos alternos para vender el crudo, obtiene ingresos importantes de la “economía negra” y la exportación de productos no convencionales como chatarra o madera.

La firma proyecta la renta anual que generan actividades ilícitas al gobierno venezolano. Por contrabando de oro, tráfico de estupefacientes, sobrefacturación y extorsión a Venezuela ingresan 8 mil millones de dólares.

Dólar pierde valor

Bárcenas advirtió que la mayor circulación de divisas hace que el tipo de cambio no oficial se mantenga a niveles tales que el dólar siga perdiendo poder de compra. “Estimamos que el dólar pierda cerca del 50 % de su valor o, mejor dicho, que un bien que costaba 100 dólares en 2020 costó 150 dólares en 2021. El venezolano puede estar pagando en dólares casi el doble o el triple por servicios de transporte y alimentos”, señaló.

Bárcenas agregó que en 2022 se espera que el gobierno de un paso más hacia la dolarización transaccional que es formalizar la dolarización financiera.

Su exposición fue presentada en el foro Prospectivas 2022 que organiza el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.