La campeona mundial y olímpica de salto triple, Yulimar Rojas, volvió este jueves 8 de septiembre a reafirmar su hegemonía en esta especialidad, al ganar en Suiza su segunda Liga de Diamante, en la última parada de 2022 de esta competencia élite de atletismo.

Rojas, tres veces campeona mundial, conquistó este título en la final disputada en Zúrich, al consolidar una marca de 15.28 metros.



Yulimar comenzó el concurso con un nulo y, en el segundo salto, llegó hasta los 15,28 metros, una marca que no pudo alcanzar la campeona europea Maryna Romanchuk, de Ucrania, que se quedó en el segundo puesto con mejor salto de 14.96, y tampoco la jamaicana Shanieka Ricketts, que registró 14.85.



La atleta venezolana, entrenada por el cubano Iván Pedroso en la ciudad española de Guadalajara, intentó superar su propia marca pero cometió saltos nulos en los tres siguientes saltos. En el último, el sexto, se quedó en 14.99, muy lejos de la plusmarca mundial al aire libre que posee de 15.67, sellada por ella misma.



Con esta victoria, Yulimar se convierte en doble campeona de la Liga de Diamante, competición que también ganó el año pasado con un salto de 15.48 metros.

La temporada de la Liga Diamante llega a su fin en Zúrich después de recorrer el mundo en doce paradas (Doha, Birmingham, Eugene, Rabat, Roma, Oslo, París, Estocolmo, Silesia, Mónaco, Lausana y Bruselas) para coronar a los campeones de este prestigioso circuito de atletismo.



Los atletas que disputarán esta final de Zúrich son aquellos que han logrado a lo largo del circuito estar clasificados entre los ocho mejores en carreras de hasta 800 metros y entre los diez en carreras de más distancia.

Los ganadores de esta final de la Liga de Diamante se embolsarán 30.000 dólares cada uno. El segundo clasificado 12.000 y el tercero 7.000.

