Venezuela se despide del Mundial con derrota ante una Rusia superior - Efecto Cocuyo

La selección de baloncesto de Venezuela se despidió este domingo, 8 de septiembre, del Mundial de China sin lograr el último de sus objetivos, derrotar a un equipo europeo en competición oficial, aunque puso sobre las cuerdas a una Rusia más acertada, que también salió del torneo a pesar del 60-69.



Fue un partido de tanteo escaso, con mucho esfuerzo defensivo por parte de los dos equipos y poco acierto anotador.



El enfrentamiento comenzó enredado, y no fue hasta pasado más de un minuto del primer cuarto cuando Rusia abrió el marcador, desde la línea de tiro libre.



Venezuela encadenó varios errores seguidos en ataque y sufrió para frenar a los rusos: se cargó de faltas muy rápido y a los dos minutos y medio de encuentro ya estaba en bonus.



Algo después dejó el marcador de parecer el de un encuentro de fútbol para asemejársele a uno de baloncesto: pasados tres minutos y medio del primer parcial, Rusia lograba colocarse 2-7 mediante un triple de Vorontsevich.



Rusia tomó nota de la defensa argentina frente a Venezuela del pasado viernes y no permitió los triples cómodos a los americanos, que tienen desde esa línea su principal fuente de anotación.



Mediado el cuarto, la ‘Vinotinto‘ seguía en 2 puntos; los rusos, en 13. Todo apuntaba a victoria abultada del bando europeo.



Sin embargo, cumplidos los seis minutos y medio, Carrera (el mejor de los venezolanos el viernes ante Argentina) sumó cuatro puntos en dos ataques consecutivos.



Ahí empezó a despertar Venezuela, se aplicó en defensa, afinó puntería en ataque, y le hizo un parcial de 8-0 a los rusos para volver a meterse en el partido. Al final del primer cuarto, 10-13.



El ritmo de juego había subido y así continuó al comienzo del segundo cuarto, con Carrera como referencia ofensiva y defensiva.



A los tres minutos y medio, Guillent empató el partido a 17 con un triple, y volvió a igualar a 19 con una ‘bomba’.



Un triple de Zamora volvió a poner las tablas, a 24, pero en el siguiente ataque, Kulagin respondió desde siete metros. Zamora aceptó el desafío y ‘enchufó’ un triple más en la siguiente posesión: 27 iguales al descanso.



Lewis puso por delante a Venezuela con una penetración nada más reanudarse el partido, y Carrera colocó la ventaja en cuatro. Zamora la llevó hasta los seis puntos, y el banquillo ruso se vio obligado a solicitar tiempo muerto ante tamaña ‘sangría’.



Zamora tenía la muñeca caliente y sumó un triple más a su hoja de servicios. Venezuela lograba así su mayor ventaja: 36-29.



Durante los minutos centrales del cuarto, solo Kurbanov, por parte rusa, parecía seguir recordando el objetivo del juego. No obstante, la ilusión duró poco y Rusia encadenó tres triples para poner el empate a 40 y darle la vuelta al partido con una entrada de Motovilov.



El seleccionador venezolano, el argentino Fernando Duró, fue entonces quien pidió tiempo muerto, aunque para entonces los jugadores de perímetro rusos tenían ya tomada la medida al aro sudamericano.



Venezuela se volvió a atascar y se quedó 6 puntos por detrás, 42-48, al final del tercer cuarto.



Los rusos eran más eficientes en la presión y supieron aprovechar los errores de la ‘Vinotinto’ tanto en ataque como en defensa. Con seis minutos pasados del último cuarto, Rusia estaba nueve puntos por encima (48-57).



El buen hacer de Carrera (19 puntos, 10 rebotes, 2 robos, 2 tapones), que repitió como el mejor de los de Duró a pesar de terminar eliminado por faltas, no bastó para ‘tumbar’ a una Rusia que también se despidió del mundial (60-69).

Ficha Técnica:



60 – Venezuela (10+17+15+18): Ruiz (0), Colmenares (6), José Vargas (2), Lewis (6), Guillent (7) -quinteto titular-, Gregory Vargas (2), Zamora (13), Chourio (0), Bethelmy (5), Pérez (-), Graterol (-), Carrera (19).



69 – Rusia (13+14+21+21): Evgenii Baburin (4), Vladimir Ivlev (7), Mikhail Kulagin (5), Nikita Kurbanov (12), Andrey Vorontsevich (17) -quinteto titular-, Semen Antonov (0), Sergey Karasev (0), Grigory Motovilov (12), Andrey Zubkov (4), Vitaly Fridzon (0), Andrei Sopin (0) y Evgeny Valiev (8).



Árbitros: Yohan Rosso, Takaki Kato y Nan Ye. Eliminaron por faltas personales Néstor Colmenares y Michael Carrera.

