El campocorto venezolano Miguel Rojas optó por quedarse en los entrenamientos primaverales con los Dodgers de Los Ángeles, por lo que no jugará con Venezuela el Clásico Mundial de Béisbol, que comenzará en poco menos de 10 días.

«Fue una decisión mutua entre el pelotero y el alto mando de los Dodgers, luego que se conociera que el campocorto titular Gavin Lux se desgarró el ligamento cruzado anterior derecho y se perderá toda la temporada», destacó este jueves la página oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Rojas es la segunda baja del line up nacional, después de que en febrero se informó la lesión del lanzador derecho Germán Márquez, quien tampoco estará en el evento.

A la página oficial de las Grandes Ligas, el campo corto dijo que no era «una decisión fácil», pero decidió buscarse un lugar en el club tras la lesión de uno de sus compañeros y titular en esa posición.

“Siento que alguien tiene que dar un paso al frente y hacerse cargo del puesto, ¿verdad? Así que me he estado preparando durante los últimos nueve años para jugar de campocorto todos los días. Para mí, eso no cambia. Me estoy preparando para jugar 162 juegos y lo que sea necesario para hacerlo, estaré listo», dijo sobre lo que espera con los Dodgers esta campaña.

Hernán Pérez por Miguel Rojas

La Federación Venezolana de Béisbol anunció que ante la declinación de Miguel Rojas, Hernán Pérez será el reemplazo para esta posición.

Pérez tiene experiencia en las Grandes Ligas. En la campaña que terminó en la pelota venezolana debutó con Cardenales de Lara, donde dejó registros .293 con siete jonrones y 40 impulsadas. En la final reforzó a los Leones del Caracas y participó en la Serie del Caribe.

Tras la lesión de Márquez, lo sustituyeron por Enmanuel De Jesús y colocaron a Erick Leal en una lista de espera, con posibilidad de actuar en el Clásico Mundial.

Venezuela jugará en el Grupo D con República Dominicana, equipo ante el que debutará este 11 de marzo. Después irá ante Puerto Rico (12), Nicaragua (14) e Israel (15).