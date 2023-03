Maratón CAF | Caracas vivió 42 kilómetros de alegría

Caracas vivió un domingo muy especial con la celebración de la séptima edición del Maratón CAF, que llenó la ciudad de emoción, energía y mucha alegría a lo largo de los 42 kilómetros de la competencia.

La capital venezolana se despertó antes de las 5 a.m. con la llegada de los 5 mil corredores al Parque Los Caobos, de donde salieron las tres carreras: maratón (42K), medio maratón (21K) y movilidad reducida (21K).

A las 5:55 a.m., y aún a oscuras, partieron los paratletas y cinco minutos después el resto de los participantes. Desde ese momento la energía fue en aumento, en medio de una ciudad donde el Sol no se dejó ver hasta las 6:36 de la mañana.

A esa hora el primer pelotón, liderado por el paraguayo Darlys Ayala y el brasileño Justino Da Silva, ya iba por la avenida San Martín, donde pequeños grupos de personas esperaban y aupaban a los atletas.

“Bravo”, “Arriba, campeón” y “Tú sí puedes”, le decía la gente a los corredores mientras seguían avanzando por el circuito.

De la San Martín siguieron a La Paz, avenida Páez y de esta a uno de los tramos más demandantes del maratón: la cuesta de la Roca Tarpeya, en la que se marcaban los primeros 12 kilómetros.

A medida que aclaraba más el día se pudo distinguir la gran variedad de participantes de todas las edades: jóvenes, adultos e incluso tercera edad. Esta edición fue la primera en contar con una categoría para mayores de 75 años.

A las 6:44 de la mañana Juan Valladares cruzó la línea de meta y se convirtió en pentacampeón de esta justa en modalidad reducida.

La hora se cumplió a la entrada de los primeros corredores a la avenida Los Ilustres. Para ese momento ya habían pasado por varias estaciones de hidratación, que estuvieron dispuestas a lo largo de toda la carrera.

A las 8 de la mañana Justino Da Silva ya había despuntado y pasó por Parque Cristal para llegar a los 36 kilómetros y entrar en los seis finales.

En la estación de gasolina de esa zona se encontraban Oscar Rojas, Elois Figuera y Flor Guerrero, tres trabajadores que cumplían con su jornada mientras animaban y aupaban a los maratonistas.

“Hago mi trabajo y estoy pendiente para animar a los venezolanos como tiene que ser”, dijo Oscar Rojas mientras miraba a algunos competidores pasar frente al Parque del Este.

“¡Vamos, Magaly! ¡Tú puedes, Magaly!”, le gritaban a Magaly García, quien fue la ganadora en la categoría femenina y rompió su propio récord, al pasar por Altamira.

La ciudad ya estaba plenamente despierta y ya en las avenidas había familias con niños pequeños, incluidas mascotas, y grupos de amigos que salieron a vivir el maratón.

De Plaza Venezuela al Parque Los Caobos había mares de personas a lo largo de dos pistas, una para los 21K y otra para los 42K. Ambas estaban fuertemente custodiadas por funcionarios que garantizaban la seguridad tanto del público como de los competidores.

En ese espacio había una gran algarabía, que aumentó cuando Justino Da Silva llegó a la línea de meta y rompió por dos minutos el récord impuesto en 2013, de 2 horas 18 minutos.

Con la progresiva llegada de los participantes al Parque Los Caobos, construido en los tiempos de Juan Vicente Gómez, comenzó un festín total donde abundaba la alegría, se abrazaban los corredores y corredoras, y hasta se podía respirar la energía.

“Salí muy explosivo y a partir del kilómetro 30 me pasó factura, pero la ilusión de llegar me empujó para poder completar este reto”, contó el caraqueño Oscar Carreño, de 48 años, que se animó por primera vez a correr los 42K. En las ediciones de 2016 y 2017 Carreño estuvo en el medio maratón.

Después de la exigente carrera los competidores se hidrataron y empezaron a desayunar con los cambures y los sándwich que les dieron al finalizar el recorrido.

Ríos de gente con camisetas verdes, azules y anaranjadas se desplazaban por el parque y caminaban de un lado a otro. Algunos buscaban su ropa en los casilleros y otros tomaban asiento en la bellísima Fuente Venezuela.

Jorbit Campos vino desde Maracaibo junto a un grupo de amigos para participar en la carrera. Todos estaban muy alegres en la entrada del Parque Los Caobos, donde no dejaban de reír, tomarse fotos y contar chistes.

“Es la primera vez que participamos en el Maratón CAF. Me parece una experiencia buenísima, invito a todo el que no se ha atrevido a correr que la haga. De verdad que no tiene precio correr un maratón o un medio maratón”, compartió Campos.

A las 12 m. terminó la premiación y los ganadores fueron aplaudidos por todos los presentes. También se tomaron fotos con quienes se acercaron para pedírselas.

El presentador dio por finalizado el evento, pero la gente no daba muestras de querer irse.

Familias completas siguieron compartiendo por un rato más antes de finalmente retirarse del parque esperando repetir esta experiencia el año que viene, cuando se realizará la octava edición del Maratón CAF, según anunció el presidente de la institución, Sergio Díaz-Granados.