El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se negó a dimitir de su cargo después de las presiones en su contra por el beso no consentido que le dio a la jugadora Jenni Hermoso, durante la ceremonia oficial tras el triunfo de España en el Mundial de Fútbol Femenino el domingo 20 de agosto en Australia.

“Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración” aseguró durante su intervención en la asamblea de la federación que se celebró este viernes.

Pese a la investigación y la toma de medidas ejemplares que pidió Hermoso, a través del sindicato de jugadoras, la apertura de un proceso discplinario en contra de Rubiales por parte de la Fifa y las advertencias del gobierno español de que actuaría en contra del federativo, varias veces dijo “no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir”.

Qué dijo del beso a Hermoso

Rubiales relató que a la futbolista le levantó del suelo. “Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (…) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? y ella dijo valle. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”.

“Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también”, añadió, para quien no se trata de hacer justicia “sino de ejecutar un asesinato social”.

Se defendió de que se “está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar, no se está tratando de hacer justicia”, según clips de videos que compartieron medios españoles de su intervención en la asamblea.

“Falso feminismo”

En su intervención llamó “falso feminismo” y lo acusó de “lacra”.

“El falso feminismo es una gran lacra en este país. Esto es un asesinato social”. Y más adelante insistió en que el beso se sacó fuera de contexto. “¿Ustedes creen que es para esta cacería? Me voy a defender en los juzgados”, lanzó. Respecto a su tocamiento en el palco de sus partes, pidió “perdón sin paliativos”, recoge el diario El País de sus declaraciones.

A Rubiales le pidió la renuncia el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, una petición a la que también se unieron otros clubes como el Getafe, Osasuna y la Real Sociedad, todos de la primera división de la liga de fútbol de España.

Las acusaciones de Tebas

Este viernes, el presidente de la Liga, Javier Tebas, fue más allá al reaccionar tras las palabras de Rubiales.

“Los gestos misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochorno mundial, no son una sorpresa y tenían antecedentes obvios que deberían haber evitado una nueva víctima (la cual no debe estar en el foco)”, dijo en su cuenta de la red social X sobre el comportamiento del dirigente.

Agregó que “la lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande y esto debe parar”.

Debo reconocer que ha sido muy difícil explicar qué está pasando con Luis Rubiales durante estos años. Tengo la sensación de que mucha gente, hasta ahora, no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol tenemos que vivir en el trato con él como presidente de la… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 25, 2023

Yolanda Díaz pide al gobierno actuar

La segunda vicepresidenta del gobierno español en funciones y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, instó al ejecutivo de Pedro Sánchez actuar tras el discurso de Rubiales.

“Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”, dijo en su cuenta de la red social X.

Allí agregó que el federativo “sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho. No está a la altura. Debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno”.

Con información de Efe, El País y el Mundo

