El pelotero venezolano Luis Arráez se convirtió en el sexto criollo en las Grandes Ligas en convertirse en el campeón bate.

Este miércoles finalmente selló el liderato de la Liga Americana al cerrar con un average de .316, en el triunfo por paliza de su equipo los Mellizos de Minnesota 10-1 sobre Chicago.

En esa última jornada de la temporada regular de la campaña 2022 con un doble, además de recibir dos boletos.

En declaraciones al sitio oficial de las Grandes Ligas destacó que estaba completando uno de sus sueños.

Con apenas 25 años, se une a una lista de históricos como Andrés Galarraga, Magglio Ordóñez, Carlos González, Miguel Cabrera y José Altuve.

“Es una de mis metas. Estoy viviendo mi sueño ahora mismo. Esto es maravilloso para mí, porque he trabajado bien duro por esto. Quiero darles las gracias a mi coach de bateo, Frank Valdez, y a Nelson Cruz. Cuando llegué a República Dominicana, mi coach me dijo, ‘Hey, vamos a trabajar duro y luego vas a ganar el título de bateo’. Lo logré. Quiero dedicarle esto a él, a lo fanáticos de los Twins, a mi familia, y a cada persona que me apoyó. Esto es para ustedes”, declaró a MLB en español.

Arráez tuvo una férrea competencia con el estadounidense de los Yanquis de Nueva York, Aaron Judge, quien rompió el récord de más jonrones para un bateador en la Americana que tenía en su poder el legendario Roger Maris.

Pese a jugar con una lesión en los últimos meses de la temporada regular, el venezolano que nació en San Felipe, estado Yaracuy, se coronó sin problemas.

MLB destaca que es la primera vez desde el año 2009 que un jugador de los Mellizos obtiene una corona de bateo. Los anteriores son cuatro y tres de ellos encumbrados en el Salón de la Fama: el cubano Tony Oliva (1964, 1965, 1971), el panameño Rod Carew (1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978), Kirby Puckett (1989) y Joe Mauer (2006, 2008, 2009).

Quienes son los campeón bate de Venezuela

Andrés Galarraga. Fue el primero y es el que ostenta el average más alto como campeón bate. Lo hizo con los Rockies de Colorado en el año de 1993 al cerrar con .370 en la Liga Nacional.

Magglio Ordóñez. Pasaron 10 años para ver a otro venezolano como el líder de bateo. Con los Tigres de Detroit y un promedio de .363, el oriental alcanzó la cima de la Liga Americana en el año 2003.

Carlos González. En el año 2010 otro venezolano y con Colorado se llevó la corona de bateo de la Liga Nacional. Bateó ese año para un porcentaje de .336.

Miguel Cabrera. El rompe récord venezolano de las Grandes Ligas tiene cuatro coronas de bateo con los Tigres de Detroit en la Americana. Las logró en los años 2011 (.344), 2012 (.330), 2013 (.348) y 2015 (.338).

José Altuve. También en la Americana y con los Astros de Houston se ha coronado en tres oportunidades. Lo hizo en en 2014 al batear para .341; en 2016 con promedio de .338 y en 2017 al cerrar con .346.

Luis Arráez. Este año completa la lista selecta de criollos como campeón bate. A sus 25 años obtiene la primera con los Mellizos de Minnesota en la Americana.

Con información de MLB y Meridiano