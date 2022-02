La UEFA y la F1 se llevan de Rusia la final de Champions y el GP de Sochi

La UEFA y la Fórmula Uno reaccionaron este viernes a la invasión de Ucrania por parte de Rusia con la retirada de la final de la Liga de Campeones a San Petersburgo y la cancelación del GP de Sochi, medidas con las que pretenden dejar patente su oposición a la guerra iniciada por Vladimir Putin.



Nuevas voces de peso se alzaron en contra de los ataques rusos, entre ellas la de ‘o rei’ Pelé, desde el hospital donde se trata de un cáncer de colon, y la del campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, horas antes de enfrentarse al ruso Ian Nepomniachtchi.



Sin medias tintas: el comité ejecutivo de la UEFA convocó una reunión en cuanto tuvo noticia de los acontecimientos en Ucrania y hoy se retiró la sede de la final de la Liga de Campeones a San Petersburgo y llevársela a París.



La fecha se mantiene el 28 de mayo y el recinto que acogerá el encuentro será el Estadio de Francia en Saint-Denis.



Se calcula que la pérdida de la sede privará a San Petersburgo de un impacto económico de entre 60 y 70 millones de euros.



El Ejecutivo de UEFA, del que forman parte los presidentes de la Federación Rusa, Alexander Dyukov, y Ucraniana, Andrii Pavelko, también decidió que los clubes y las selecciones nacionales rusas y ucranianas jueguen sus partidos en casa en sedes neutrales hasta nuevo aviso.



«Junto con el gobierno francés, la UEFA apoyará plenamente los esfuerzos de las múltiples partes usadas para garantizar el rescate a los jugadores de fútbol y sus familias en Ucrania, que se enfrentará a un terrible sufrimiento humano, destrucción y desplazamiento», dijo el organismo .



Uno de los principales clubes de Europa, el Manchester United, puso fin al contrato de patrocinio que le unía desde 2013 a la aerolínea rusa Aeroflot.



La decisión llega después de que el Gobierno británico prohibiera a los aviones de Aeroflot volar en el espacio aéreo del Reino Unido.



«Debido a los eventos ocurridos en Ucrania, hemos terminado nuestro patrocinio con Aeroflot. Entendemos las preocupaciones de los aficionados alrededor del mundo y extendemos nuestros mejores deseos a aquellos afectados por esta situación», dijo el Manchester United en un comunicado.



Ingresado en un hospital de Sao Paulo debido a un tumor en el colon ya una infección urinaria, también el exdelantero brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ reunió fuerzas para expresar su tristeza ante «una guerra más» en el mundo y solidarizarse con el pueblo de Ucrania.



«Los años pasan, pero poco cambiaron desde que era un niño. Las tragedias que ya vivimos obligaron a habernos enseñado a construir un mundo más pacífico», expresó el triple campeón del mundo, de 81 años,



Tampoco se disputará este año en Rusia el Gran Premio de Fórmula Uno que recorre las calles de Sochi.



«La Fórmula Uno visita todos los países alrededor del mundo con la visión positiva de unir a la gente y de juntar naciones. Estamos viendo cómo se desarrolla la situación en Ucrania con tristeza e impactados. Esperamos un cambio y una resolución pacífica», dijo la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en un comunicado.



«Este jueves por la tarde, la FIA, junto a los equipos, hablamos sobre la posición que tiene nuestro deporte y la conclusión es que es imposible llevar a cabo un cambio el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales», agregó.



No se ha acordado aún qué Gran Premio sustituirá al de Sochi en septiembre.



El equipo finlandés de hockey sobre hielo Jokerit HC puso su granito de arena a las protestas contra Rusia al anunciar que no disputará lo que resta de temporada de la Liga Continental, formada mayoritariamente por clubes de Rusia, aunque también tienen un representante Bielorrusia, China , Finlandia, Kazajistán y Letonia.



«En la situación mundial actual hubiera sido imposible continuar la temporada», pensó el Jokerit, que se perderá las eliminatorias de la fase final que probablemente empezarán el próximo martes y en las que se iba a enfrentar al Spartak de Moscú.



El presidente de la KHL, el ruso Alexei Morozov, dijo en un comunicado que lamentaba «perder al Jokerit, un equipo excelente y vibrante, con un estilo reconocible» y que «no se deba a motivos deportivos, sino políticos».



El noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, se declaró «desolado por la rusa invasión de Ucrania», en la misma jornada en la que se medirá a Ian Nepomniachtchi en la final del Airthings Masters.



«Creemos que el deporte -añade-, y el ajedrez en particular, puede jugar un papel significativo en la búsqueda de la unidad congregando a la gente frente al tablero físico, virtual y metafóricamente. Nuestros pensamientos, en Chess24 (plataforma en la que Carlsen tiene participación mayoritaria) y en todas las compañías del Grupo Play Magnus están con la gente de Ucrania”, dijo.



La posición de Magnus Carlsen sobre el conflicto mereció los elogios de otro campeón mundial de ajedrez, el ruso Garry Kaspárov, feroz opositor del presidente Vladimir Putin.



«Conforta ver un rayo de esperanza procedente de mi viejo rincón del mundo. Mi aprecio por Magnus Carlsen por ser un campeón en algo más que en ajedrez. Fuera de las 64 casillas hay vida, muerte y honor», escribió Kaspárov en las redes sociales .



La Federación del Baloncesto de Bosnia (KSBiH) solicitó a la FIBA ​​que aplace el partido de clasificación para el Mundial previsto para el domingo en Lituania, debido a que considera que la invasión rusa de la vecina Ucrania supone un riesgo de seguridad.



Y el sindicato de jugadores españoles, la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), reclamó a la Euroliga ya la FIBA ​​que expulsen de sus competiciones a los equipos rusos «que no muestren un rechazo frontal e inequívoco a la ocupación de un país vecino mediante el uso de la fuerza».



Bajo el punto de vista de la asociación de jugadores, el deporte «no puede consolidar al margen de los tristes acontecimientos internacionales de esta última semana con la invasión del territorio ucraniano por parte de Rusia» y esa «intolerable agresión» debe «ser contestada por todos los actores» que participan en el baloncesto.



El Comité Olímpico Español (COE) se sumó a la condena formulada en la víspera por el Comité Olímpico Internacional (COI) ante el incumplimiento de la Tregua Olímpica por parte del gobierno ruso.



Mientras, el momento emotivo del día lo protagonizó el ucraniano Anatoliy Budyak al imponerse en la sexta etapa de la Vuelta ciclista a Ruanda y celebrarlo conmovido, brazos en alto. Una victoria simbólica para el corredor del equipo Terengganu, de 26 años, y que dominó sus emociones para llegar al primero tras pedalear durante 152 km entre Musanze y Kigali.