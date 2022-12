Federación española de fútbol despide al técnico Luis Enrique

Tras el descalabro de España en el Mundial de Qatar 2022 donde quedó eliminada por Marruecos en los octavos de final, la Federación española de fútbol destituyó al técnico Luis Enrique Martínez.

En un comunicado que hicieron público este jueves, 8 de diciembre, anunciaron la decisión que se tomó en conjunto con el estratega, que no pudo llevar a La Roja más allá de los octavos.

España que en este Mundial, como ocurrió en Rusia 2018, sólo pudo ganar un partido y cayó de nuevo en la tanda de los penales, dejó un sabor agridulce.

«La dirección deportiva de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Fútbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique y sus colaboradores».

Con estas palabras señalan el término del estratega al mando de los españoles. Recuerdan que llevó a la selección a dos Final Four de la UEFA Nations League, de las tres que disputó como técnico; además de las semifinales de la Euro 2020.

«El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa», añadieron en el comunicado.

Qué dijo Luis Enrique por eliminación en Qatar

Tras la eliminación el pasado 6 de diciembre Luis Enrique dijo que le importaba poco su futuro, aunque mantenía buenas relaciones con la federación.

«No te lo puedo decir (su futuro), porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabes que estoy muy a gusto en la selección y en la Federación», dijo el técnico desde los vestuarios.

Los españoles llegaron a Madrid este miércoles 7 de diciembre, con caras serias y la tristeza de ver cómo de nuevo no pasan de los octavos de final. España ganó su única copa mundial de fútbol en el año 2010.

Al hacer una evaluación del partido ante Marruecos, la gran sorpresa al pasar a los cuartos de final, el español aseguró que sus jugadores controlaron el partido, aunque fallaron un penalti y el arquero marroquí Bono les detuvo dos.

«Si algo hemos hecho es dominar el partido. Nos ha faltado el gol. Hemos dominado el centro del campo, hemos generado situaciones de peligro ante un rival encerrado, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel», dijo a la agencia Efe.

Con información y foto de Efe