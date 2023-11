En las redes sociales y varios medios de comunicación circuló información donde se dice que la plataforma de pagos Zelle anunció la suspensión de transacciones en Venezuela a partir del 30 de noviembre. Esto es falso.

De acuerdo con las publicaciones virales, la medida se debe a «limitaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos».

De acuerdo con su página web, este organismo, que es una dependencia del Departamento del Tesoro de EEUU, se encarga de aplicar sanciones económicas y comerciales, basadas en objetivos de política exterior y seguridad nacional de EE.UU., contra países y regímenes extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales, entre otros.

Hoy en día, Zelle es una de las aplicaciones más utilizadas en Venezuela para las transacciones en divisas. Pagos en comercios, cambio de dólares a bolívares y recepción de remesas del extranjero son algunas de las operaciones más comunes que suelen realizar los usuarios que residen en el país.

De acuerdo con el portal de fact-checking venezolano Es Paja, medios de comunicación como Alberto News, Diario Las Américas, EVTV Miami, Aporrea, entre otros, que en su mayoría citaron al portal Notiactual replicaron esta información sobre la prohibición de la plataforma.

Sin embargo, en su artículo no se hace referencia a la fecha del 30 de noviembre ni comunicados de la empresa que anuncien la suspensión o bloqueo de transacciones que se realicen desde Venezuela.

Cocuyo Chequea consultó la página web tanto de Zelle como de Early Warning Services (la empresa matriz de la aplicación), así como investigaciones de otros medios de comunicación para comprobar la veracidad de la información.

Sin información oficial

Varios medios de comunicación reportaron que la plataforma Zelle anunció la suspensión de transacciones en Venezuela. No obstante, de acuerdo con la nota de Notiactual, el portal de noticias Forbes dijo que la expresa matriz «expresó su preocupación por el uso excesivo» de la aplicación en el país, pero no hay registro de este artículo.

Hasta el momento, en la página web de Zelle no hay comunicados que anuncien la suspensión o bloqueo de transacciones en Venezuela. En la sección de notas de prensa del portal, la más reciente es del pasado 20 de octubre y trata de la participación de la aplicación como patrocinante en el Country Bay Music Festival en la ciudad de Miami.

Tampoco hay anuncios recientes por parte de Early Warning Services en relación con la suspensión o bloqueo de transacciones en la aplicación Zelle para usuarios de Venezuela.

Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, aclaró en su cuenta de X (antes Twitter) que algunos bancos han establecido restricciones por el uso no adecuado a los términos y políticas de la aplicación, pero que esto no significa una «eliminación» de la plataforma en el país.

Bancos que restringieron transacciones en Zelle desde Venezuela

El artículo de Notiactual dice que hasta noviembre de 2023 son nueve bancos los que restringieron transacciones a través de la aplicación Zelle desde Venezuela: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, US Bancorp, PNC Financial Services, Truist Financial, Capital One y Goldman Sachs.

De todas estas entidades financieras, Wells Fargo es la única que ha emitido un comunicado anunciando la suspensión del uso de la plataforma Zelle para clientes en Venezuela. Esta política entró en vigencia en durante la pandemia, en el año 2020.

Si bien Chase Bank no ha hecho anuncios oficiales, varios usuarios en las redes sociales, que son clientes de ese banco, han reportado fallas en la aplicación de Zelle para hacer transacciones desde Venezuela.

Sin embargo, el portal venezolano de fact-checking Cazadores de Fake News verificó esta información y determinó que no hay información oficial que confirme que se trata de una suspensión total de la aplicación en Venezuela o con sanciones de la OFAC.

En conclusión, es falso que la plataforma de pagos Zelle anunció la suspensión de transacciones en Venezuela a partir del 30 de noviembre. Hasta el momento se trata de restricciones de las operaciones en Venezuela debido a violaciones a Términos y Condiciones del servicio, por parte de algunos usuarios.

