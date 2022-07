¿En EEUU permiten que las personas duerman en sus autos?

Es engañoso que en Estados Unidos permiten que las personas duerman en sus autos, como aparece en cuentas de Twitter. Las regulaciones en torno al tema varían de una localidad a otra. Además, organizaciones advierten que el hecho de que una localidad no tenga leyes que restrinjan esto, no implica que las personas que no tienen hogar no sean criminalizadas.

Varios portales de noticias (que han sacado desinformación en otras oportunidades) publicaron el texto. En el artículo se explica que esta es una medida temporal que se implementará en la ciudad de Salida, en el sur de Colorado, no en todo Estados Unidos.

Los portales TN (Argentina) y Rusia Today difundieron la información. Sin embargo, solo este último agregó la fuente de la noticia: la web de la Radio Pública de Colorado (CPR, por sus siglas en inglés). Según explicó el medio, esta prueba va dirigida a los trabajadores locales que tienen dificultades para encontrar una vivienda asequible en la zona.

La subida de precio de los bienes y servicios en Estados Unidos, producto de la inflación, ha representado una oportunidad para los desinformadores. La situación se ha generado, en parte, por la invasión rusa en Ucrania, el derroche de estímulos económicos durante la pandemia y los atascos en las cadenas de suministros, según mencionó BBC Mundo.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo consultó prensa local e instituciones independientes para conocer más sobre las regulaciones y las razones del incremento de esta población.

Regulaciones por estado

En los últimos años, las autoridades municipales en ciertos estados han promulgado o propuesto políticas que cubren a esta población. Según explica el medio local Oaklandside, algunas implicaron la habilitación de lugares para que las personas con casas rodantes puedan estacionar y permitir que permanezcan en propiedades privadas con permiso del dueño. Otras políticas fuerzan a estas personas a salir de las calles.

En una nota publicada por el medio a mediados de mayo, se indica que cientos de personas de Oakland están viviendo en sus carros o casas rodantes. Esto, debido al precio de las rentas y viviendas.

Datos de la organización EveryOne Home señalan que alrededor de 1.031 personas en la localidad viven en autos y otras 907 viven en casas rodantes. Representan más de la mitad de la población desprotegida.

Según registro de The Nation, al menos hasta noviembre de 2021, las leyes que castigan a las personas que viven en sus vehículos se multiplican en el país.

Algunas fuentes estiman que 100 mil personas o más se encuentran en esta situación en Estados Unidos. Sin embargo, no se cuenta con datos confiables al respecto. El Centro Nacional de Derecho de las Personas Sin Hogar (NHLC, por sus siglas en inglés) estima 3.5 millones de personas.

“No hay un lenguaje común para hablar de eso, y las soluciones emergentes a veces se ponen en marcha junto con la criminalización”, explicó el medio.

Criminalización

En el año 2021, el NHLC publicó un informe en el que enumera los delitos en los que puede incurrir una persona sin vivienda, dependiendo de la localidad en el que se encuentre. Se explica que en los últimos años los estados y municipalidades han incrementado las leyes que criminalizan actividades en las que pueden incurrir esta población, entre ellas, vivir en sus vehículos.

Desde el 2006, la organización monitorea las leyes sobre el tema en 187 jurisdicciones rurales y urbanas. En el último informe indican que 48 estados cuentan con alguna ley que restringe o prohíbe comportamientos en los que pueden incurrir las personas sin hogar. En síntesis, se distribuyen de la siguiente manera:

4 estados restringen acampar en público en todo el territorio y 15 estados solo lo restringen en lugares determinados

en todo el territorio y 15 estados solo lo restringen en lugares determinados 1 estado restringe dormir en público en todo el territorio y 3 estados lo restringen solo en lugares determinados

en todo el territorio y 3 estados lo restringen solo en lugares determinados 6 estados restringen sentarse o recostarse en lugares determinados

en lugares determinados 4 estados restringen vivir o dormir en vehículos

16 estados restringen el merodeo y la vagancia en todo el territorio y otros 24 estado solo lo restringen en lugares determinados

en todo el territorio y otros 24 estado solo lo restringen en lugares determinados 6 estados restringen mendigar en todo el territorio, 24 solo lo restringen en lugares determinados y 7 limitan maneras particulares de mendigar.

en todo el territorio, 24 solo lo restringen en lugares determinados y 7 limitan maneras particulares de mendigar. 36 estados restringen que peatones se paren en las carreteras

La organización advierte que la falta de estatutos en un estado no debe tomarse como un indicador de que no se vive criminalización.

Razones

Según el NHLC, la primera causa de esta situación es la falta de viviendas asequibles. La cantidad de personas con ingresos “extremadamente bajos” supera el número de unidades de alquiler asequible disponible. Luego de pagar la renta, las personas quedan con menos de la mitad de sus ingresos para pagar lo básico.

Un artículo de USA Today, publicado en febrero de 2021, indica que la pandemia fue uno de los factores que favoreció el aumento de personas que viven en sus vehículos. En ese entonces se esperaba que la cantidad aumentara en tanto las redes “de seguridad del gobierno se deshagan, aumenten los desahucios y las ejecuciones hipotecarias”.

El becario de postdoctorado de la Iniciativa Benioff para las Personas Sin Hogar de la Universidad de California, Graham Pruss, explicó que millones de personas ya tenían dificultades para acceder a un lugar para vivir antes de la pandemia. Sin embargo, la coyuntura empeoró la situación en todo el país, no solo en las áreas con altos precios de renta.

En ese entonces (menos de un mes después del inicio de la administración del presidente Joe Biden), 1 de cada 500 estadounidenses no tenían un hogar, sobre todo en la costa oeste y el noreste.

En conclusión, es engañoso que en Estados Unidos se permite que las personas vivan en sus autos. Cada región tiene sus respectivas regulaciones sobre el tema. Sin embargo, organizaciones advierten que la falta de leyes no implica que las personas sin hogar no sean criminalizadas.