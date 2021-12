¿Justicia de EEUU obligó a publicar información sobre daños producidos por vacunas contra COVID-19?

En un tuit publicado el pasado 2 de diciembre, que ya tiene más de 900 retweets y 1.800 likes al momento de la redacción de esta nota, se afirma que “la justicia de USA” obligó a la FDA a hacer pública “ahora” la información de los daños producidos por la vacuna contra la COVID-19 y no en 50 años como supuestamente había pedido FDA.

FDA es el acrónimo de Food and Drug Administration -en español Administración de Alimentos y Medicinas-, una agencia del gobierno de Estados Unidos responsable de velar por la seguridad, eficacia y seguridad de los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos para uso humano y veterinario, según se lee en su sitio web.

La Unidad de Datos, Visualización y Fact-Checking de Efecto Cocuyo detectó algunos elementos de interés en el trino viralizado:

No proviene de usuarios reconocidos o con background en el campo de la medicina o infectología

El uso de mayúsculas en palabras claves y la falta de signos de puntuación

La falta de un enlace a un medio o ente reconocido que corrobore dicha información

En anteriores trabajos, sobre todo en los relacionados con la inmunización contra el SARS-CoV-2, un aspecto común es que las potenciales desinformaciones parten de algo que sí pasó y que muestra una versión sesgada o tergiversada del hecho. El siguiente paso era ver cuál era ese “detonante”.

Búsquedas

Al buscar en Google el contenido del tuit el resultado fue, en su gran mayoría, usuarios de Twitter que habían replicado el tuit original.

Se repitió la búsqueda, pero esta vez con menos rigidez. Se probó con frases como “Justicia de Estados Unidos obligó a FDA a publicar daños producidos por vacunas”, “departamento de justicia de estados unidos fda vacunas” y otras combinaciones similares. No llevó a nada relevante.

Esto despertó aún más la curiosidad del equipo de Cocuyo Chequea. ¿Cómo es posible que una supuesta información de tanta trascendencia sea tan difícil de conseguir, o no haya sido reseñada por los grandes medios?

Se hizo una tercera búsqueda, pero esta vez en inglés con las palabras “doj (por Department of Justice) obliges fda to publish damages caused by covid-19 vaccines” y se dio con el potencial hecho detonante: Una nota de Reuters que dice “FDA quiere 55 años para procesar petición de FOIA”, publicada el 18 de noviembre de este año.

FDA y “55 años” ya se relacionan más con lo planteado en el tuit objeto de la verificación.

Ahora, ¿qué es FOIA? FOIA es el acrónimo para Freedom of Information Act o Ley por la Libertad de la Información, que otorga a todos los miembros de los Estados Unidos el derecho de acceso a la información federal del gobierno.

El hecho

Al abrir la nota de Reuters ya se cuenta con más claves de lo que realmente pasó. En resumen, un grupo de aproximadamente 30 académicos y científicos -estadounidenses y de países como Alemania, Dinamarca, Australia y Canadá- de reconocidas universidades en Estados Unidos solicitó al gobierno federal de ese país compartir en cuatro meses la data relacionada con la licencia de la vacuna COVID-19 de Pfizer, apoyados en la Ley por la Libertad de Información. Se trata de documentos que suman 329.000 páginas, lo que implica que la FDA tendría que procesar más de 80.000 páginas por mes.

En la información de Reuters están los documentos de la demanda y el estatus del reporte.

La FDA dice que puede liberar -debido a que el departamento encargado de su procesamiento tiene solo 10 empleados- unas 500 páginas por mes, por lo que tardaría alrededor de 55 años en hacerlo.

¿Por qué tanto tiempo? Al dividir 329.000 entre 500 se obtiene el número de meses que tomaría compartir la totalidad de los documentos. El resultado es 658 que, divididos entre los 12 meses que tiene un año, da un total de 54,83 años.

Por otra parte, este es un proceso abierto ante una corte de distrito en el estado de Texas. Es decir, aún no hay un veredicto sobre el tiempo en que deberá ser compartido el material. El juez de distrito Mark Pittman programó un encuentro el 14 de diciembre para revisar el cronograma de solicitud de los demandantes, que son los académicos y científicos.

La verdad

En este punto ya se puede afirmar que:

Los documentos NO se tratan de los daños producidos por las vacunas, sino de la información sobre la licencia de un laboratorio en particular (Pfizer) La FDA tendría, según se lee, la capacidad de procesar todos los documentos en 55 años, no en 50 años La “justicia de USA” no ha obligado a la FDA a liberar la información AHORA. Hay dos partes que están en litigio y un encuentro programado a mediados de diciembre para revisar, junto con el juez encargado de la causa, el cronograma de solicitud que plantean los demandantes

En conclusión, se trata de una información manipulada y tergiversada por parte del autor del tuit. Por lo tanto, Cocuyo Chequea califica esta información como engañosa.

