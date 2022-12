¿Habrá un paro nacional este 15 de diciembre?

IMPORTANTE

Está circulando una convocatoria ANÓNIMA p/ un paro nacional el 15-dic, y la acompañan con un audio mío viejo (2015)



No estoy involucrado en la coordinación/llamado a esta acción, y no he autorizado el uso de ningún material audiovisual de mi autoría. #DiosYPatria pic.twitter.com/EqBLIVEtxN