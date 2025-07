Tomate, remolacha, Bukele y Calixto Ortega se mezclaron en desinformaciones sobre bancos, golpes de Estado y corrupción política

Cárcel, multas y falsos aumentos fueron parte de los rumores que circularon sobre medidas económicas e incertidumbres sobre precios

En medio de censura y confusión, los falsos noticieros de Youtube aprovechan para darte el último minuto sin pruebas, ni fuentes ni pruebas

Ya se fue el año. Al menos el primer semestre de 2025, que ha sido tan convulso y variado en narrativas estigmatizantes y desinformación. Pero también hay alegrías, como las que experimentamos cuando estuvimos presentes en el evento conjunto de Latam Chequea y el Global Fact en Río de Janeiro de Brasil, en el que se habló mucho de TikTok, Inteligencia Artificial, dificultades para hacer periodismo de verificación en contextos autoritarios -y con cada vez menos recursos económicos a nivel global- y tratamos de pensar en el futuro (pero también visitamos Copacabana, Ipanema y Praia Vermelha con caipirinhas di abacaxi para reflexionar mejor y hacer networking con colegas de todo el mundo).

Volviendo a nuestro espacio-tiempo, durante el mes de junio abundaron diversas especulaciones, mentiras y contenidos engañosos reciclados sobre un tema especialmente sensible: la economía.

Euros, dólares y falsos aumentos

Así desmentimos las multas en dólares de la Sundde (aunque sí es verdad que pueden imponer penas de cárcel de 8 a 10 años), las falsas multas en euros del Intt (aunque también es verdad que este ente público e incluso empresarios privados pueden usar esta moneda como referencia) y la falta lista de precios acordados de 27 productos de la Sundde (y de nuevo, aunque fue verdad que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que habían llegado a unos acuerdos con los empresarios).

Por si acaso, también te explicamos qué implica vender dólares por tus estados de Whatsapp ahora que corren rumores sobre posibles penas de prisión. Mitad verdad, mitad mentira, así que depende. Mejor entremos en detalles acá.

En junio también desmentimos que aumentó el precio del gas de Apure ni que PDVSA ofrezca un servicio exprés (y esta casi se nos va porque lo hizo una empresa falsa que copió el logo y la identidad de PDVSA Gas Comunal), ni fue verdad que Protección Civil Venezuela haya advertido de delincuentes haciendo falsas desinfecciones contra el COVID, porque fue verdad pero en 2020 y en México.

Zombis sensuales

Estos reciclajes y medias verdades revelan e los mayores retos de combatir la desinformación: no es fácil responder sí o no sobre la falsedad de un contenido, sino que hay que explicar lo falso, lo verdadero y el contexto. E incluso que a veces no es ni una ni otra sino dudoso o engañoso, que es casi falso pero no completamente. Acá te damos más detalles de todos los tipos de desinformación.

Y eso a veces no es tan sexy como la imagen con un texto que se viraliza en WhatsApp. Por eso es que existen los zombies, es decir, las cadenas viejas que aunque desmontamos una y otra vez vuelvan, incluso -otra vez- sí es para decir que los stickers de buenos días de Whatsapp no hackean el teléfono, que resultaron ser las más leídas del mes de junio.

Hablando de zombies, actualizamos una nota sobre el escorpión Isabelceciliae, porque aunque la cadena circula al menos desde 2007 sobre un incidente mortal de 1995, la cadena de WhatsApp sigue diciendo “este fin de semana”.

No han pasado más de 84 años, como el meme de Titanic, pero casi todos los médicos nombrados en la misma ya han fallecido, lo que da una pista. Por cierto, sí se producen antídotos por picadas de serpientes y escorpiones en Venezuela, al contrario de lo que dice la desinformación viral. Acá también te contamos en detalle.

Misterios y enigmas que pueden desinformar

Además de las variadas formas y calificaciones de la desinformación, tenemos explicadores que tratan de advertir, enseñar y prevenir, o a veces, dar una explicación mucho más amplia de los desórdenes informativos.

Por ejemplo, sobre aquel anuncio del uso obligatorio de mascarilla por un brote de COVID-19 -lo escribimos un mes después y suena obvio, pero en el momento no lo fue- en un hospital de San Félix, después que se advirtiera de la llegada de una nueva variante del coronavirus que incluso llevó a suspender eventos religiosos en Maracaibo.

Sí, otra vez nos tuvimos que poner con un “sí pero no”, porque aunque el anuncio sí fue redactado, impreso y pegado en una ventana, provino de una iniciativa de una médica que no recibió esa orden de manera oficial.

Lo desmintió el Ministerio de Salud y lo investigamos: en otros hospitales también se pegaron anuncios similares, en unos por reparaciones, en otros porque en época de lluvias surgen muchos casos de varios otros virus respiratorios “de toda la vida” y en otros porque siempre se pidieron estas mascarillas para cuidar a los pacientes.

Gracias, la gerencia de Cocuyo Chequea.

Así mismo, no fue real que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos arrestó a más de 500 miembros de la organización terrorista Hezbolá que tenían pasaportes venezolanos tramitados en La Habana, Cuba. Sin rastros de eso, solo fue una serie de tuits copiados y pegados por varios desinformados, incluyendo Miguelina Pérez, a quien ya la hemos verificado varias veces.

Ensaladas de TikTok

Uno creería que si LechugaTV te dice que Maduro aumentó el salario a 300 dólares mensuales, amenazando a las empresas que no cumplan con cierre definitivo, dudarías de su veracidad. O que ya de verdaíta todos tienen un buen ojo para reconocer los vídeos de Inteligencia Artificial, así como quienes creen que pueden burlar el algoritmo.

Sin embargo, así como cuando circularon los vídeos de Delcy Rodríguez con leyes polémicas pero falsas, tampoco lo dijo Maduro: ni prohibió el dólar ni multiplicó los panes y ¿los peces?, que puedes comprar con tu sueldo mínimo. Claro, lo dijeron en cuentas de TikTok con nombres de vegetales, lo que no impidió que los videos fueron vistos y compartidos varios cientos de miles de veces.

Tampoco Calixto Ortega Sánchez ordenó el cierre del Banco de Venezuela ni denunció a Tarek Williams Saab sobre lo que le pudiese pasar. Tampoco es real que el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo que enviaría tropas a Venezuela para derrocar a Maduro como se publicó en la cuenta de TikTok llamada, ajá, RemolachaTV.

En todo caso, como las de ingredientes de ensaladas, esta cuenta de TikTok llamada La SignalTV se transformó de informativo sobre Venezuela en chismes de farándula mexicana, cuando no fueron eliminadas o borraron todos los vídeos. Sin embargo, una de ellas aún tiene uno de los falsos vídeos sin otras publicaciones.

Sabemos que es difícil verle los pelos y señales a los vídeos de esta red social china, como la fecha y el nombre de usuario, así que aquí hicimos un explicador para que estés pilas como nuestra Tía del WhatsApp, que también usa Telegram y rapea.

Más pseudo-noticieros políticos de Youtube

Ahora nadie lee, dicen algunos críticos. Por eso siguen siendo tan populares los canales de Youtube que aseguran tener “últimas horas” y “verdades reveladas” que se alimentan tanto de la censura y la falta de información oficial, como de las esperanzas de las audiencias.

Así descubrimos otro falso noticiero en Youtube que distribuyó distintas versiones sobre el paradero de Juan Pablo Guanipa, arrestado el 23 de mayo, dos días antes de las elecciones regionales y legislativas, pero sin pruebas, fuentes falsas o especulaciones sin base.

Cuidado en TikTok, porque también circuló una falsa negociación de Manuel Rosales de entregar la gobernación del Zulia por una embajada europea, pero el político regional perdió las elecciones por su reelección y sigue en la tierra del sol amado. Fue la quinta nota más leída del mes, después de la falta pensión vitalicia de la ONU y los falsos comprobantes bancarios de pago: vos sabéis que contáis con nosotros.

En X también dijeron que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López tenía cáncer, un cuento viejo que es reciclado con los emojis de emergencia necesarios para engañar.

Porque jugar con tus miedos es algo que saben hacer los desinformantes, incluyendo un señor que saluda en español, inglés y creole haitiano para decir que hay misiles gringos listos para caer sobre Fuerte Tiuna y luego, que hay misiles iraníes apuntando a la sede del Comando Sur en Florida y otras varias predicciones que jamás se cumplieron. Porque sí, hay una fábrica de drones iraníes, estos no tienen la potencia ni el alcance para lanzar un ataque a Estados Unidos.

Mucho menos si luego esto es respaldado por el programa del mazo con un nuevo preso político, y lo que revela que en la desinformación, unos y otros coinciden en dejar a las audiencias con sentimientos e ideas contradictorios y confusas.

Especialmente después de una extraña declaración del SAIME sobre ir a llevar documentos para corroborar que tus datos personales son tuyos, correctos y verdaderos, que incluyó publicar y borrar varios vídeos, más otros vídeos que tratan de aclarar. Por si acaso, nosotros acá resumimos lo que sabemos hasta entonces.