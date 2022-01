De barriles diarios a inversiones: cuatro inchequeables más de la Memoria y Cuenta 2021

El 2021 fue el año en el que, según el mandatario Nicolás Maduro, subieron las exportaciones, las inversiones y se llegó al millón de barriles de petróleo diario. ¿Pero, será cierto?

Esta semana, la Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo ha revisado a fondo los datos económicos que se mencionaron en la Memoria y Cuenta 2021. El pasado martes, mencionamos que tres datos eran inchequeables: el crecimiento económico, la “explosión comercial” en diciembre y que aumentó el consumo de los hogares.

Este jueves, 20 de enero, se une a esta categoría cuatro datos más: es inchequeable que hubo un crecimiento de las exportaciones y las inversiones, que el porcentaje de gasto de gobierno que se mencionó y que un día se llegó a la meta de producir un millón de barriles de petróleo diarios. No hay documentos oficiales que permitan comprobar esto.

En el caso específico del dato del petróleo, las fuentes oficiales e independientes muestran que el promedio diario estuvo lejos del millón. Además, por lo general no se suele difundir la producción diaria, por tanto no se puede verificar si efectivamente Venezuela alcanzó la meta un día en particular.

Desde mediados del año 2015, Venezuela vive en un vacío de información oficial sobre varias áreas claves, como la economía, la salud y la alimentación. Los pocos datos disponibles se anuncian durante alocuciones, sin datos desagregados ni informes que permitan conocer más. A mediados del 2018, las autoridades empezaron a soltar algunos datos económicos, pero aún falta mucho más por saber.

A continuación, más detalles sobre los inchequeables durante la Memoria y Cuenta 2021.

¿El consumo de gobierno fue de 8,7 %?

El consumo de gobierno corresponde a los gastos hechos por los poderes públicos para la producción de bienes y servicios para el consumo individual y colectivo de la población, según define el Banco Central de Chile. Dependiendo de cada país, esta variable podría incluir servicios de salud y educación, seguridad nacional, entre otros.

Los últimos datos que se manejan los reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el 2020. En el capítulo de Venezuela de su Estudio Económico de América Latina y el Caribe explica que el consumo de Gobierno va descendiendo desde el primer trimestre de 2015.

La última vez que entes como el Banco Mundial y la Cepal recibieron esta información fue en el año 2014, cuando el gasto de consumo de gobierno fue de 14,60 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La Cepal citó como fuente de la información de ése entonces al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. En su sección de estadísticas fiscales, el ministerio solo cuenta con las tablas correspondientes al sector público restringido y el gobierno central presupuestario hasta el año 2009.

¿Incremento de exportaciones e inversiones?

El mandatario dijo que las exportaciones crecieron 4.9 %, “sobre todo no petroleras” y que hubo un incremento de la inversión en 3,1 %.

No hay datos actualizados de comercio exterior e inversión extranjera en la página del BCV desde el primer trimestre de 2019. En ese entonces, según datos de Ecoanalítica, la mayor parte de las exportaciones se destinaban al pago de compromisos externos.

Otras organizaciones internacionales, como el Banco Mundial o portales que replican datos oficiales, como Datos Macro o el Observatorio de Complejidad Económica (OCE), no tienen datos de las exportaciones de 2021.

¿En diciembre se produjo un millón de barriles diarios con inversión nacional?

Maduro dijo que en el mes de diciembre se produjeron un millón de barriles de petróleo. Sin embargo, la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no logró llegar a la meta de promediar de un millón de barriles diarios de petróleo, según data oficial e independiente.

Esa meta se logró solo un día según anunció Pdvsa a mediados de diciembre, lo cual es inchequeable porque la producción diaria no se suele difundir en informes. Eso no significa que durante el mes se promedió esa cantidad de barriles.

🇻🇪📺 Presidente @NicolasMaduro: El mes de diciembre logramos un hito importante, producir 1 millón de barriles de petróleo diario con tecnología nacional. La meta para este año es llevar la producción a 2 millones de barriles diarios. pic.twitter.com/f0r8fBdK66 — PDVSA Gas Comunal S.A. (@gas_comunal) January 16, 2022

A mediados de noviembre del año pasado, Bloomberg informó que Venezuela recortó su objetivo de producción diaria de 1,5 millones de barriles anunciados en enero a un millón de barriles. Esto debido a la paralización de la infraestructura energética del país.

El informe más reciente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) reveló que Venezuela terminó el mes pasado con un promedio de producción de 681.000 barriles diarios, de acuerdo con las fuentes secundarias consultadas por el organismo. Mientras que el propio Ministerio de Petróleo reportó una producción promedio de 871.000 barriles diarios también para diciembre 2021.

El 24 de diciembre de 2021, Pdvsa celebró que lograron extraer un millón de barriles, pero eso no significa que la producción fuera sostenida durante el mes.

Un informe presentado por la agencia británica Reuters en enero de este año, que cita fuentes vinculadas a las operaciones, señala que Venezuela aumentó la producción de gasolina y componentes, luego de meses de escasez debido al mal estado de las refinerías. El país llevó su producción a un promedio de casi 160.000 barriles por día. En diciembre, Pdvsa produjo 82.000 barriles por día de gasolina terminada.