Las primarias opositoras del 22 de octubre de 2023 desataron una nueva ola de desinformación, propaganda y bulos en redes mucho antes de la realización del proceso: desde la combinación del programa de televisión “Con el Mazo dando” y la inteligencia artificial, pasando por el uso de “redes anónimas” coordinadas, hasta viejos actores desinformantes que se han mantenido presentes en el ecosistema digital venezolano se involucraron en esta conversación.

La Coalición Informativa Venezuela (C-Informa) realizó un estudio enfocada en las entonces candidatas María Corina Machado, Delsa Solórzano y Tamara Adrián; así como de Henrique Capriles, Freddy Superlano y Carlos Prosperi para identificar y comparar la desinformación, la propaganda y las principales narrativas alrededor de estos seis liderazgos opositores.

Para la realización de este estudio, ProBox hizo un análisis de escucha social o “social listening” en los perfiles de los candidatos seleccionados hasta el 28 de septiembre, para cubrir parte de sus campañas hacia las elecciones primarias. Para esto se tomó la misma cantidad de publicaciones por persona, analizando seis publicaciones propias en Twitter (ahora X), tres en Facebook, cuatro en Instagram, tres en TikTok y una en YouTube, debido a la frecuencia de publicación de los mismos en dichas plataformas. Usando como referencia un estudio previo de ANOVA sobre la violencia basada en género en la política venezolana en redes sociales.

Además se realizó el mismo análisis en publicaciones de terceros que mencionaran a los candidatos: tres en X, cuatro en Facebook, seis en Instagram, cinco en TikTok y una en YouTube usando como base las publicaciones más destacadas por cada plataforma, en base al alcance, likes y/o comentarios según cada red social, al hacer la búsqueda de los nombres de los candidatos y candidatas, según los algoritmos de las mismas. Sumado al monitoreo realizado por Medianálisis entre el 15 de enero y el 31 de octubre de 2023 en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok sobre las unidades desinformativas en torno a los candidatos estudiados, el monitoreo de Cazadores de Fake News (CFN) entre enero y octubre de 2023.

C-Informa logró identificar que las mujeres tuvieron mayor cantidad de desinformación y ataques de género que los hombres teniendo como principal foco su físico, adjetivos descalificativos asociados a su género y varios tipos de expresiones de violencia que, en comparación con los hombres, fue mucho más recurrente y evidente. Una conclusión derivada del análisis de escucha social de ProBox, en el cual al menos el 71,4% de los ataques y desinformación de género en línea fueron recibidos por las candidatas mujeres.

Vendido, traidor y homosexual: así fueron los ataques a los hombres

C-Informa analizó a tres candidatos hombres para contrastar las narrativas y la desinformación a su alrededor, siendo estos Henrique Capriles, Freddy Superlano y Carlos Prosperi.

Henrique Capriles

En la recolección de palabras en publicaciones propias del entonces candidato Henrique Capriles y otras de terceros hablando sobre él en las redes sociales monitoreadas, ProBox identificó al menos 678 palabras, 505 de estas fueron ataques generales, 22 desinformativas y 21 ataques de género. El discurso de odio contra Capriles fue predominante sobre el resto de los ataques, apalancado principalmente a las elecciones presidenciales en las que fue candidato contra el fallecido Hugo Chávez y contra Nicolás Maduro.

Las palabras “vendido”, “vende patria” y “traidor” forman parte de las más repetidas a la hora de atacar a Capriles; mientras que, a nivel desinformativo, destaca la repetición de la narrativa de apoyo a las sanciones económicas, el escándalo de Odebrecht en 2017 y las supuestas propiedades en otros países. Los ataques de género hablan principlamente de su falta de “hombría” para defender votos y lo tildan de homosexual.



Medianálisis y CFN también encontraron unidades desinformativas en contra de Capriles, hablando principalmente sobre una supuesta “petición de que le sumaran los votos de María Corina” y su “falta de palabra”.

Capriles ha sido históricamente blanco de ataques homofóbicos por parte del oficialismo. Por años se ha difundido un presunto caso de despido injustificado de un policía municipal que lo abría sorprendido teniendo relaciones sexuales en un automóvil de lujo en Las Mercedes cuando era alcalde de Baruta. Esto ha sido impulsado por varios actores como Jorge Rodríguez, páginas webs aliadas y algunas que se prestan para publicar injurias, todas partes de lo que Efecto Cocuyo mapeó como “portales de la mentira”.

Tras la campaña presidencial de 2013 el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Carreño lo atacó en la Asamblea Nacional llamándolo homosexual y otras palabras ofensivas sobre su orientación sexual, diciendo que en el chavismo había “sexodiversos pero serios”. En 2013 y 2014, Nicolás Maduro insultó varias veces a Capriles de forma similar, aunque negó ser homofóbico, y a pesar que una vez puso en duda su heterosexualidad al asegurar que él sí tenía esposa (Cilia Flores), mientras que también lo acusó de poseer una “red de prostitución juvenil gay y travesti” en el despacho de la gobernación de Miranda mientras el opositor ocupó este puesto.

Capriles, quien entonces aún no se había casado ni era padre, desmintió ser gay en una entrevista con CNN, diciendo que lo diría de serlo y se presentó como defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Freddy Superlano



En el caso del candidato de Voluntad Popular, quien renunció a su candidatura a favor de Machado antes de las primarias, ProBox recolectó alrededor de 267 palabras, de las cuales destacan 157 se trataban de ataques generales, 41 sobre desinformación y solo tres como ataque de género.

Las narrativas de ataque más repetidas hacían referencia a que era “un títere” y a que “nadie lo conoce”; mientras que a nivel desinformativo, las referencias principales estaban vinculadas al envenenamiento que sufrió en 2019 en un motel en Cúcuta donde resultó muerto su primo, haciendo énfasis en actos ilícitos y la contratación de servicios sexuales. También se registraron referencias hacia la supuesta “carta de buena conducta de Alex Saab” que fue desmentida por el propio Superlano en 2021. Los ataques de género lo señalan como homosexual.



Carlos Prosperi

ProBox identificó 267 palabras en los comentarios de las publicaciones de Prosperi y de terceros sobre él, previo a la realización de las Primarias, destacando 61 palabras de ataques generales y dos de ataque género. Los ataques generales hacen referencia principalmente al término “alacrán”, “vende patria” y “vendido”, mientras que los ataques de género lo señalan de homosexual.

Loca, violenta, mujerzuela: las mujeres como blanco desinformativo

María Corina Machado

Según los hallazgos de C-Informa, María Corina Machado fue la candidata del proceso con mayor cantidad de contenido desinformativo en su contra, lo que es coherente también con el abrumador apoyo electoral recibido. ProBox realizó un estudio de escucha social, analizando los comentarios en publicaciones de redes sociales de Machado, así como publicaciones destacadas alrededor de la entonces candidata. Este estudio encontró alrededor de 257 palabras, destacando que 83 de ellas ataques digitales, 21 ataques que hablaban sobre temas legales, 20 vinculadas específicamente con ataques de género y cinco con bulos y desinformación.

Entre estas palabras destacan narrativas promovidas desde el programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión y conducido por Diosdado Cabello, como “no te vistas que no vas”, “loca” y “sayona”; así como luego de la realización de los comicios con “así chilles o patalees, no vas”.

La organización Medianálisis logró identificar 18 unidades desinformativas en contra de Machado, siendo la narrativa más recurrente “la ilegalidad” de su candidatura y su supuesto “odio a los venezolanos”, vinculándola con Estados Unidos y con hechos de violencia.

Los desinformantes comunes que logró detectar Medianálisis en estas publicaciones sobre María Corina Machado fueron “esnotivenezuela” en Instagram y “Noticias de Interés” en Facebook, cuyas publicaciones han sido verificadas para otras investigaciones no vinculadas con el mismo tema. Además también se destaca la relación que le asignan a Machado con “llamados de violencia” en publicaciones que hablan sobre un supuesto llamado a Estados Unidos para bombardear a Venezuela y que no garantizará la vida ni los derechos de los chavistas.

Cazadores de Fake News (CFN) también identificó a María Corina Machado como la principal receptora de la desinformación, al tener al menos el 72% de los 46 casos que lograron identificar entre enero y noviembre de 2023. Las narrativas principales en su contra tenían que ver con su supuesta incapacidad para ejercer un cargo de poder y ataques de descrédito, para las que usaron declaraciones antiguas para mostrarla como una “líder antidemócrata” que está en contra del pueblo venezolano o que no cuenta con apoyo popular.

Algunos bulos fueron ataques tergiversando su discurso, con los que se intentó minimizar el apoyo popular con el que cuenta o desviar la atención de los ataques recibidos durante su campaña. También circuló desinformación sobre falsos trastornos psicológicos de Machado, o de su falsa adicción a las drogas.

Además, el estudio específico de palabras claves alrededor de Machado reveló que las palabras más utilizadas para referirse a la líder opositora incluían principalmente los términos “loca sayona”, “sayona inhabilitada”, “pedazo loca”, “vieja loca” mientras que las narrativas impulsadas en las campañas de desinformación promovidas por el oficialismo, declarando nula su participación como candidata, sin importar cualquier proceso interno de la oposición.



Delsa Solórzano



En el caso de Delsa Solórzano, ProBox logró identificar 103 palabras en publicaciones de redes sociales hasta el 28 de septiembre, casi un mes antes de la realización de las Primarias, obteniendo al menos 51 términos de ataques generales, 14 de género y una vinculada con desinformación. La mayoría de los ataques hacia Solórzano están vinculados con su aspecto físico, hablando sobre “cirugías” y “botox”, así como descalificándola por, según estos ataques misóginos, ser “una mujerzuela” y “estar muy buena” por su “propio interés en su físico”.

A esta lista se le suman dos unidades desinformativas detectadas por Medianálisis que hablan de que Solórzano está “enamorada de Hugo Chávez” y la tergiversación de sus declaraciones, simulando estar en contra de María Corina Machado. Así mismo, CFN también encontró contenido replicando el supuesto enamoramiento de Solórzano con el finado Presidente venezolano y el supuesto financiamiento de esta candidata por una fundación alemana, el cual también fue identificado por ProBox.

Desde C-Informa conversamos con Delsa Solórzano al respecto, la entonces candidata declaró que “los sesgos de género fueron muy claros, no solo desde el Estado sino desde todos los frentes, incluyendo a los otros comandos de campaña: le respondieron a activistas de mi partido que mi lugar era en la cocina haciendo arepas, Diosdado Cabello me hizo canciones de ‘no tiene talento pero es muy buenamoza’, me bautizó como La Mensa”.

Además agregó que durante la semana de la inscripción de su candidatura a las Primarias, sufrió un shock séptico que la dejó gravemente enferma e inflamada y los comentarios que recibía al respecto hablaban sobre una “cirugía mal hecha”, todos orientados a su aspecto físico, por lo que aseguró que “si hubiese sido hombre no me hubiesen dicho nada de eso”.

También afirmó que, según su opinión, muchos medios invisibilizaron la candidatura de las mujeres: “Un hombre durante la campaña, cualquier candidato, hacía una actividad con cuatro personas en un mercado y era reseñada como una gran noticia; yo hice actos multitudinarios en La Vega, Petare, La Guaira, Barquisimeto y no fueron reseñados en los medios de la misma forma”. Para este reportaje, sin embargo, la comparación se enfocó en las interacciones en las redes sociales seleccionadas.

Así mismo se refirió a cómo en redes sociales editaron audios, videos e imágenes de sus actos y declaraciones para desinformar y atacar su candidatura, poniéndola incluso en contra de otras candidatas del proceso pero este sesgo a su criterio no es nuevo: “a mí me negaron cargos por ser mujer en otros procesos (…) en 25 años de carrera política he visto cómo las mujeres se han apartado de la política, por eso en Encuentro Ciudadano he trabajado por crear un espacio seguro al que se llegue a los cargos por talento y no por género. Cuando no se discrimina, mujeres, hombres y jóvenes son tomados en cuenta por su propio mérito”.

Concluyó que “el reto más importante que tenemos las mujeres es que nos escuchen más de lo que nos miran, porque siempre hablan de cómo te ves pero si eres hombre nadie se fija ni habla de eso (…) En el debate de los candidatos los comentaristas solo se refirieron a que yo estaba bien vestida pero analizaron el discurso de los caballeros y esas cosas no deben ocurrir”.

Tamara Adrián



En el caso de Tamara Adrián, ProBox logró recolectar 202 palabras, destacando 43 palabras de ataques generales y 43 de ataque de género, siendo este último el fenómeno más recurrente en el discurso en su contra y en los bulos que circularon en redes sociales. CFN también encontró al menos una unidad desinformativa vinculada con Adrián.

Las palabras y narrativas más recurrentes hablaban sobre su género, enfatizando que “es un hombre” y que “se cree mujer” así como el uso del término “trans” de forma despectiva así como llamara por su “deadname” (nombre de nacimiento que no corresponde con su identidad de género actual).

Entre los hallazgos de ProBox también resalta una denuncia de la diputada oficialista, Maribel Castillo, contra Adrián y otras “personalidades del movimiento LGBTI” por “irrespetarla y vulnerar los derechos de los niños por querer imponer la ideología de género”, una teoría conspirativa sin fundamento que las organizaciones de derechos humanos de las personas de la diversidad de género identifican como una narrativa usada para la negación de derechos.

Al conversar con Tamara Adrián sobre los hallazgos de C-Informa, declaró que fue atacada “por bots y trolls evangélicos, ultra católicos y muy chavistas; durante el primer mes y medio (de campaña) fue muy fuerte, hice muchas denuncias en la misma red social, logrando que entre 40% y 50% de los mensajes fuesen borrados o que recibieran advertencias de borrado y cuentas suspendidas”. Además, afirmó que luego del debate de candidatos casi el 90% de los ataques que recibía desaparecieron y comenzaron a ser mucho más aislados.

También aclaró que “estamos en una lucha contra el patriarcado y la lucha por los derechos de las personas de la comunidad LGBTQI+”. Al preguntarle si consideraba que Venezuela estaba lista para tener a una presidenta expuso que “sí desde lo emocional y no desde el liderazgo masculino. El femenino puede ser más conciliador, menos agresivo o confrontacional, más eficiente. Incluso si miras a las mujeres de la coalición gobernante durante los últimos 25 años no lo han hecho desde una aproximación femenina, sino puramente masculina o machista: es decir, en lugar de ser más conciliadoras, han apelado mucho más a la fuerza. (Venezuela) no está preparada al liderazgo femenino real, emocionalmente siente afinidad por María Corina Machado, pero no tiene esa perspectiva de lo que significa de verdad ser liderados por la mujer”.

También aseveró que no ha habido avance en materia de inclusión y defensa de la comunidad LGBTIQ+ debido al prevalecimiento del militarismo y las tendencias religiosas en el Estado venezolano. Vale acotar que Tamara Adrián fue la primera mujer trans electa a un parlamento nacional, no solo en Venezuela sino también en América y es la primera mujer trans en aspirar a un cargo presidencial en el mundo.

El género sí fue protagónico en la desinformación y los ataques digitales

En números generales, el análisis de ProBox de las palabras más utilizadas en los comentarios de las publicaciones de redes sociales de los entonces candidatos María Corina Machado, Delsa Solórzano, Tamara Adrián, Henrique Capriles, Freddy Superlano y Carlos Prosperi; así como de publicaciones principales de terceros hablando sobre ellos, arrojó que al menos el 71,4% de los ataques y desinformación de género en línea fueron recibidos por las candidatas mujeres.

Además, en la recolección de palabras positivas sobre los seis candidatos analizados, las mujeres recibieron muchas menos, con solo el 39,4%, mientras los hombres obtuvieron el 60,6% de las palabras positivas sobre su candidatura.

Una diferencia que se revela aún más importante considerando el ataque histórico que han recibido candidatos como Capriles, que en menor medida se ha repetido en los otros candidatos hombres, y en el caso de todas las candidatas, más ahora que la oposición está siendo abanderada por María Corina Machado, quien recibió un muy mayoritario apoyo electoral, por encima del 95%, para las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Este trabajo forma parte de las entregas de la Coalición Informativa “C-Informa”, equipo periodístico venezolano que tiene como objetivo hacerle frente a la desinformación y está integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Cazadores de Fake News y Probox con el soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR) y la asesoría de Chequeado de Argentina y DataCrítica de México.

