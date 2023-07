Por lo menos, 44 derrames petroleros en siete estados de Venezuela fueron registrados en los primeros seis meses de 2023, de acuerdo con el Reporte de Derrames Petroleros (enero-junio) de la organización Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, publicado en julio de este año.

En la lista, dos estados lideran los números: Zulia, con 23, y Falcón, con 13. Le siguen Anzoátegui con tres, Monagas con dos; y Trujillo, Portuguesa y Carabobo con uno en cada entidad.

De los 44 derrames, 15 ocurrieron en enero; cuatro en febrero; seis en marzo; siete en abril y mayo; y cinco en junio.

El informe resalta que, al igual que en periodos anteriores, la mayor cantidad de eventos de derrames registrados en el país corresponden a los estados donde están concentradas la mayor parte de las operaciones e instalaciones de la industria petrolera venezolana.

Pero tampoco hay información clara sobre las causas del aumento del número de derrames reportados en enero.

Una gran mancha de petróleo en el Lago de Maracaibo

Aunque la cifra de derrames petroleros de enero-junio 2023 es similar a la registrada en el mismo periodo de 2022, este año se observó que uno de los derrames ocurridos en la costa oriental del lago de Maracaibo, a la altura de Bachaquero, en mayo, tuvo una extensión de 185 kilómetros cuadrados.

En varios de los derrames en el Lago de Maracaibo, además, se registraron aves petrolizadas y manchas de hidrocarburos que se mezclaron con desechos sólidos en el estuario zuliano.

Por otra parte, sobre los derrames continuados en los estados Zulia y Falcón —registrados en reportes previos de Clima 21– no se encontró información, por lo que no se conoce si fueron controlados o el reporte no fue hecho.

Pesca, la actividad más impactada por los derrames

Durante enero-junio, las actividades económicas más afectadas fueron la pesca, la agricultura y la ganadería, ya que la mayor parte de los derrames registrados ocurrieron en aguas marinas.

Por ello, se registraron protestas por parte de pescadores “por la pérdida de sus equipos de trabajo, pérdida de volúmenes de pesca y diversidad de especies (…)”.

“Algunas de estas protestas tuvieron un carácter más intenso al producirse bloqueos de carreteras y otras actividades de protesta dirigida a presionar Pdvsa (la estatal petrolera) a frenar los derrames e indemnizar a los pescadores”, describe el documento.

#15Abril Derrame de hidrocarburos que se origina en los muelles de la #RefiríaAmuay #Paraguaná #PDVSA se extiende por casi 5km. Está saliendo de la bahía hacia el Golfo de Venezuela. El día anterior esa mancha no estaba ahí. pic.twitter.com/Evmb4TOBIU — diodon histrix (@diodon321) April 16, 2023

Sin comunicados oficiales de Pdvsa

Al igual que los otros períodos revisados por Clima 21, Pdvsa no emitió comunicados ni información relacionada sobre los derrames ocurridos entre enero y junio de 2023.

Es la razón por la que “se desconoce la cantidad real de derrames, sus características, y las acciones que pudo haber realizado esta empresa para atender las contingencias.

Sin embargo, para la organización Clima 21, los datos recopilados permiten hacer una aproximación de la situación fundamentada en la realidad, como señalar algunos de los impactos sufridos por el ambiente y las comunidades afectadas.

En la actualidad, de acuerdo con reportes de la Fundación Azul Ambientalistas, el verdín mezclado con petróleo ya ocupa el 100 % de la superficie del Lago de Maracaibo y las acciones por parte del Estado se hacen lejanas.

