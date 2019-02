En Santa Elena de Uairén no cesa la represión por el ingreso de la ayuda humanitaria

Este 23 de febrero la confrontación continúa en Bolívar. Al sur, en zona fronteriza, indígenas y otros habitantes en Santa Elena de Uairén están dispuestos a ingresar la ayuda humanitaria proveniente de Brasil. Con esa misma determinación, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimen a los que cooperen en esta campaña.

En la mañana el alcalde del municipio Gran Sabana, Emilio González, acudió al puesto de la GNB. Le habló a los funcionarios con equipos antimotines y les pidió no arremeter contra los habitantes del lugar.

“Nos tocaron a una hermana. No lo vamos a permitir. No despierten la sangre guerrera del pemón, que ha luchado desde Guaicaipuro defendiendo su tierra. Yo soy Emilio González, alcalde de este municipio, elegido por un pueblo. Necesito paz para mi municipio. Yo sé que ustedes tienen corazón, padecen con su familia. Vean la situación del país. No podemos defender un tirano que está acabando con el país, llenando de sangre el país”, dijo.

Sin embargo, los funcionarios activaron varias bombas lacrimógenas en contra de los presentes.

Mientras esto ocurría, el diputado Luis Silva informó que a las 9:00 am la ayuda humanitaria estaba llegando a Pacaraima en Brasil. Agregó que las gandolas salieron de madrugada desde Boa Vista, escoltadas por el Ejército. Los venezolanos esperaron de ese lado de la frontera la llegada de los camiones.

A las 9:30 am del lado venezolano, los habitantes se concentran en el Parque Ferial de Santa Elena de Uairén en Bolívar.

Dos horas después, el primer camión logró pasar a Venezuela. Las personas continuaban en la zona fronteriza, con la esperanza de ver llegar más gandolas. La GNB dispersó a la multitud con lacrimógenas en los alrededores del comando rural 629 de este cuerpo de seguridad.

A las bombas lacrimógenas se le sumaron las balas y perdigones. Así lo reportó el diputado Américo Di Grazia a las 12:30 pm. Pese a esto, el segundo camión de la ayuda humanitaria ingresó a la 1:00 pm.

El día anterior

El viernes, 22 de febrero, el conflicto empezó cuando una comisión de la GNB disparó contra la comunidad Kumarakapay San Francisco de Yuruani, antes de llegar a Santa Elena de Uairén.

De este hecho resultaron 15 personas heridas y al menos una muerta. Se trataba de una indígena que vendía empanadas a los turistas. Su esposo fue reportado como fallecido en las primeras horas del viernes, pero en la tarde se desmintió su deceso.

