Paulina Gamus: El chavismo no se puede borrar del mapa #ConLaLuz - Efecto Cocuyo

Salida negociada y con el chavismo al que no se puede borrar del mapa. Para la abogada, exsenadora y dirigente política, Paulina Gamus, la estrategia que trazó Juan Guaidó para liderar el cambio político en el país es correcta y por eso lo apoya plenamente. Y aunque muchos lo atacan, ella cree que se trata de la “impaciencia de algunos” porque su agenda no es la de intereses de sus adversarios políticos.

Agregó que la salida política en el país, como lo hizo el presidente encargado el pasado martes 23 de abril al recibir a diputados disidentes del Psuv del Zulia, será la de negociar con el chavismo que usurpa el poder.

“Al chavismo tú no lo puedes borrar del mapa, ellos existen. El que pretende que tú los vas a acabar o liquidar, con eso no vas a llegar a una solución. Cada vez más los voceros del gobierno de Donald Trump hablan de una salida negociada… aquí debe haber justicia pero sin venganza. Es muy importante distinguir entre justicia y venganza, hay que aplicar justicia pero no con ese espíritu de venganza como algunos pretenden”, manifestó este jueves 25 de abril en el programa #ConLaLuz que condujo la periodista Ibis León.

No obstante, dijo que no debe parecerse a ninguno de los intentos de diálogos anteriores, sino que debe contar con la presencia de veedores internacionales calificados. Ante la pregunta del trabajo del Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea, Gamus consideró que su labor no ha sido fructífera porque ni Nicolás Maduro ni su entorno quieren negociar. Por eso sostuvo que deberán insistir y darle otros 90 días para continuar su misión.

Guaidó: Líder diferente

Sobre la esperanza que ha logrado Guaidó, es optimista y apoya su trabajo. “Lo que ha hecho Juan Guaidó lo apoyo plenamente. Ha actuado con serenidad y madurez… es un político distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Su estrategia no va a la par de la impaciencia de mucha gente”, expresó.

La experimentada política opinó que antes del 23 de enero de 2019 no había confianza en el liderazgo opositor, los factores que adversan a Maduro estaban atomizados y divididos, enfrentados entre sus egos y sus intereses particulares. Pero al juramentarse Guaidó primero como presidente de la Asamblea Nacional y después como presidente encargado del país, ha habido un cambio positivo.

“La gente guarda grandes esperanzas en un cambio y la manera de Juan Guaidó de conectarse con la gente es muy buena, es una persona sencilla y directa, eso le llega a la gente. Ni lo comparen remotamente con Chávez, porque Guaidó le llega a la gente de una manera sentimental, sin dogmas y sin llegar a pasiones desbordadas”.

Y ante las presiones de quienes esperan una salida más expedita, Gamus insistió en que deben tener paciencia, sobre todo porque si se han esperado 20 años, se debe tener la confianza.

“Si hemos aguantado 20 años debemos tener paciencia hasta tanto esto se estabilice”, aconsejó y alertó que aunque se mantienen los egos de lo que definió como “una pelea de borrachos por una botella vacía”, Guaidó ha logrado neutralizar esas apetencias en parte por su forma de actuar y en otra por el fervor que tiene a su alrededor.

Los fallos: Ley de Amnistía y ayuda humanitaria

Gamus también reconoce los desaciertos de estos últimos 90 días. Entre ellos la de la Ley de Amnistía para los militares y funcionarios públicos. En especial por el estamento militar, ya que considera no se supo “vender” el instrumento jurídico, porque al hablar de amnistía se acusa al otro de haber cometido un delito.

“Creo que no fue un acierto la ley de amnistía… el concepto de la ley estuvo mal evaluado. Debió ser una garantía de que no iban a ser despedidos, garantizar sus ascensos si lo merecían, no se iba a usar represalias con militares que estuvieron en cargos importantes en este régimen”.

Sobre los militares los comparó con lo sucedido el 23 de enero de 1958 cuando gracias a que los efectivos castrenses “le quitaron la alfombra” a Marcos Pérez Jiménez, este optó por irse del país y evitar un baño de sangre.

En la actualidad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no está cohesionada como entonces. Por el contrario, Gamus dijo que está “desmoralizada, dividida, unos están enchufados, otros atemorizados y un buen número presos en las peores condiciones y son militares de alto rango”, recordó.

Por ello dijo que esta fue una de las razones por la que fracasó el ingreso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, porque no se está luchando contra una dictadura clásica, sino contra “una narcodictadura. Los que usurpan son delincuentes y el mejor ejemplo es que no fue la Guardia Nacional ni el Ejército los que impidieron el ingreso de la ayuda, sino delincuentes pagados por los usurpadores”.

Aunque no se atrevió a darle consejos a Guaidó, sí se permitió recomendarle que siga su trabajo como hasta ahora y no se deje rodear de los aduladores que existen en el entorno de los liderazgos, porque eso le permitirá mantener los pies sobre la tierra.

En contra de invasión militar

Gamus fue muy crítica con quienes piden la intervención militar extranjera en el país, basados en el artículo 187 de la Constitución de 1999. Explicó que en la Carta Magna de 1961 había un artículo similar, y se mantuvo el mismo espíritu en la actual, pero es para autorizar las misiones técnicas aprobadas por los Gobiernos.

“¿Qué pretende esta gente que llama a que hay que invocar el 187, que venga una misión militar a invadirnos? Eso es absurdo, ese artículo no es para eso. El que dice que Juan Guaidó y la AN debe aplicar el 187 lo hace por ignorancia o por maldad”, subrayó.

Cuando le preguntaron sobre la participación de la mujer y los pocos espacios que ocupan en la dirección política venezolana actual, manifestó que eso debe ser una lucha de la mujer. Resaltó que en su momento logró cambiar los estatutos internos de Acción Democrática para que establecieran cuotas de participación femenina en las seccionales, lo que impulsó una transformación.

Señaló el ejemplo de María Corina Machado, con quien no comparte posiciones políticas actuales, pero la calificó de “valiente, decidida y firme en sus posiciones”, que se ha hecho camino por sí misma.

Fotos: Mariana Souquett

Lea también:

Comentarios