OEA aprueba resolución que exige acceso de la Cidh a Venezuela - Efecto Cocuyo

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que, entre sus puntos, exige el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a Venezuela.

El documento aprobado este miércoles, 28 de agosto, contó con el apoyo de 21 países. Tres naciones votaron en contra y siete países se abstuvieron, entre ellos Bolivia y México. En resolución se aprobó lo siguiente:

1⃣Condenar firmemente las violaciones de los derechos humanos, incluido el uso de la tortura y la práctica de detenciones arbitrales, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la denegación de derechos y necesidades básicas especialmente en relación con la salud, alimentación o la educación.

2⃣Exigir la realización de una investigación independiente, exhaustiva y creíble que permita llevar a la justicia los autores materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos.

3⃣Reafirmar la importancia de la inmediata y plena implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que incluye investigar las violaciones de derechos humanos y cesar el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y la tortura.

4⃣Exigir el acceso inmediato y sin obstáculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela.

5⃣Alentar el fortalecimiento de la cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para monitorear la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

6⃣Comentar al Secretario General que transmita el texto de esta resolución al secretario general de las Naciones Unidas.

Debate

Los países que votaron a favor de la resolución respaldaron lo denunciado en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Paraguay celebró la designación del embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, como comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, este miércoles.

La representación de México manifestó su compromiso con los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida pacífica a través del diálogo. Instó a las partes a “reanudar las negociaciones”. Señaló que no participará en la votación de la resolución dado que, a su juicio, no se pueden “votar temas sobre los que no tiene mandato”.

El país aclaró que una de sus preocupaciones es que la decisión afecte la “institucionalidad y coherencia de la organización”. Detalló que no se define el sujeto del Derecho Internacional al cual se dirigen las recomendaciones de la resolución y a quién se hará responsable de su cumplimiento.

La representante de Argentina ante la OEA dijo sobre lo expuesto por México que en situaciones de abuso de poder, “la neutralidad es la herramienta retórica de la complicidad”. Nicaragua calificó lo dicho por Argentina como un “comentario desafortunado”.

El representante de Venezuela designado por el presidente encargado Juan Guaidó, Gustavo Tarre Briceño, afirmó que la única interpretación a la posición de los países que alegaron imprecisiones en el texto de la resolución es que prestan “un apoyo solapado” a la gestión de Nicolás Maduro.

