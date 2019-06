Maternidad Concepción Palacios en riesgo de contaminación, falta hasta el cloro - Efecto Cocuyo

Riesgo de contaminación. Este miércoles, 12 de junio, trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios protestaron por las precarias condiciones dentro del hospital y los bajos salarios que perciben.

“No hay coleto, no hay mopa, no hay nada. Limpiamos con pura agua. Eso trae contaminación”, denunció Silvia Bolívar, dirigente sindical del centro de salud y parte de la plantilla del personal obrero. “La sala de parto la limpiamos solo con agua”.

Otros trabajadores reiteraron lo dicho por Bolívar y aseguraron que no cuentan ni con guantes ni detergentes para garantizar la limpieza del hospital.

Moraima Guanipa, infectóloga de la Maternidad Concepción Palacios, añadió que en el centro de salud no tienen cómo esterilizar los instrumentos, lo que obliga a los médicos a referir a los pacientes a otras instituciones.

“No hay antibióticos, no damos comida a las pacientes, no hay agua ni jabón para limpiar. Solo se reciben donaciones de la Organización Panamericana de la Salud, pero son insuficientes para garantizar la atención adecuada porque no responden a un diagnóstico de la institución”, subrayó Guanipa.

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud ), denunció que la Maternidad Concepción Palacios no recibe recursos del Ejecutivo desde septiembre de 2018.

“¿No es un delito que desde septiembre del año pasado no le lleguen recursos a la Maternidad?”, inquirió Zambrano.

Mauro Zambrano, dirigente sindical de clínicas y hospitales de Caracas, destacó que en el centro de atención materna existe un problema contractual e hizo un llamado al ministro de Salud, Carlos Alvarado, a atender la situación que atraviesa la maternidad más importante del país.

“¿Cómo pretende el ministro de Salud que con 10 mil bolívares compremos uniformes para trabajar?”, dijo.

Los dirigentes sindicales aseguraron que los trabajadores de la maternidad se mantendrán en las calles para continuar exigiendo el cumplimiento de sus derechos y los de sus pacientes.

El pasado mes de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección urgentes dirigidas a la maternidad debido a las graves deficiencias del sistema de salud, que pone en riesgo la vida de las mujeres embarazadas de menores recursos y a sus hijos recién nacidos.

En 2018 un total de 265 recién nacidos y 15 mujeres murieron en ese emblemático centro asistencial de Caracas debido a la precaria condición en la que se encuentra, denunció el Centro de Justicia y Paz, una de las ONG que impulsó la solicitud ante el organismo regional.

Los trabajadores también llamaron a protestar este jueves, 13 de junio, en el hospital Periférico de Coche, que cumplió siete meses inoperativo bajo la promesa de remodelación.

