Juan Guaidó tras detención de Marrero: Maduro no se atreve a encarcelarme - Efecto Cocuyo

“No producen miedo”, respondió el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tras la detención del jefe de su despacho, Roberto Marrero, a quien funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevaron de su residencia la madrugada de este jueves 21 de marzo.

El dirigente de Voluntad Popular aseguró que Nicolás Maduro no se atreve a encarcelarlo “o no manda” y por eso ataca a su entorno.

“Todos tenemos un número, los periodistas, los políticos, los sindicalistas, los médicos. Hay riesgo al hacer política en Venezuela, pero es evidente que hoy no se atreven a hacerme nada. ¡No te atreves! ¿Por qué?, porque mientras nos mantengamos movilizados en las calles somos fuertes”.

Guaidó señaló que con esta acción buscan intimidar y detener la Operación Libertad. “Los que demuestran debilidad son los que en la madrugada allanan residencias de diputados. ¿Este secuestro busca intimidarnos?, ¿busca detener la Operación Libertad?, la operación ya está en marcha en todo el país para el cese definitivo de la usurpación”, declaró a medios nacionales e internacionales este martes 21 de marzo.

Advirtió que ya se comunicó con mandatarios e integrantes del Grupo de Lima y la comunidad internacional ejecutará acciones en las siguientes horas.

“Que tengan claro que vamos a solicitar lo que tengamos que solicitar para lograr el cese de la usurpación”, manifestó en alusión a la aplicación del artículo 187 de la Constitución, numeral 11, que faculta a la Asamblea Nacional (AN) a autorizar misiones militares extranjeras en el país.

“Están bloqueando la salida política, más no la salida, no pueden bloquear su salida”, afirmó.

El presidente encargado envió un mensaje a los funcionarios del Sebin: “Es el momento, aquí no vale decir que siguieron órdenes. No los van a proteger, solo buscan salvarse a sí mismos. Mientras ellos quieren salvarse, nosotros queremos salvar el país. No se embasuren por un régimen que va de salida, lo que protege es la Constitución y su plena vigencia”.

Guaidó también denunció que el esposo de la diputada Delsa Solórzano fue amenazado de muerte e insistió en que “no nos sacaran del camino”.

“Estamos preparados para esto. En 2014 se llevaron secuestrado a Leopoldo López y no desaparecieron el partido, asesinaron a Fernando Albán y no nos dieron miedo”, expresó.

Una afrenta al mundo

Calificó la detención de Marrero como una “afrenta a la Constitución, a la Asamblea Nacional y al mundo”.

“El régimen muy torpe valida las denuncias de la alta comisionada para los derechos humanos (Michelle Bachelet)”, concluyó.

Bachelet alertó sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas a la disidencia en Venezuela en un informe oral que ofreció este miércoles 20 de marzo.

Foto: Iván Reyes

