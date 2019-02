GNB bloquea túnel de La Cabrera para impedir paso de diputados y caravana humanitaria

Empujones y agresiones a diputados, bombas lacrimógenas y secuestro de transportistas. Así describió lo que se vivió en el túnel de La Cabrera, en la frontera entre los estados Aragua y Carabobo, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Arnoldo Benítez.

La escena se vivió en horas del mediodía en el viaducto de la región central del país en sentido hacia Valencia este jueves, 21 de febrero, cuando los diputados se trasladaban con la caravana humanitaria en dirección al estado Táchira, para ir en la búsqueda de la ayuda humanitaria que se espera ingrese al país el próximo sábado 23 de febrero.

“Estos señores tienen la orden de impedir que los diputados lleguemos a la frontera, pero no lo van a lograr. Tendrán que trancar todo el país para que no llegue la ayuda humanitaria. Ellos no son más que nosotros, los que logramos pasar La Cabrera éramos pocos, aunque lanzaron bombas lacrimógenas abrimos el paso, pero todavía quedan compañeros retenidos”, declaró Benítez al canal de noticias VPI TV.

El parlamentario denunció que los guardias nacionales bloquearon el paso con un camión de basura, además se montaban en las gandolas para “secuestrar” a los transportistas, quitarle las llaves de sus unidades y con una de ellas bloquearon el paso vehicular.

“Están logrando atravesar las gandolas, se suben y secuestran a los transportistas”, describió Benítez sobre lo vivido en la Autopista Regional del Centro.

La parlamentaria Mariela Magallanes también fue víctima de los empujones de los funcionarios de la GNB. Sostuvo que la tranca se dio por más de una hora, lo que además afectó a cientos de conductores que sufrieron el calor, la fatiga y el cansancio por el tiempo retenidos.

Entre los legisladores que también se encontraban en la caravana estaban Richard Blanco, Delsa Solórzano, Simón Calzadilla y Edgar Zambrano, que salieron a partir de las 10:17 de la mañana desde Caracas hasta el occidente del país.

