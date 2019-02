Funcionarios atacan a dos ONG de derechos de personas con VIH en sólo 72 horas

En apenas 72 horas, dos ONG dedicadas a la lucha por los derechos de las personas con VIH denunciaron ser objeto de persecución de los cuerpos de seguridad del Estado. La primera fue la Fundación Mano Amiga por la Vida (Mavid), en el estado Carabobo. La segunda, Conciencia por la Vida, en Lara.

El pasado viernes, 15 de febrero, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) irrumpieron en la sede de la Fundación Mavid, en Valencia. No había nadie en el sitio, solo donaciones de medicamentos antirretrovirales para los pacientes seropositivos.

La directiva de la ONG se enteró del allanamiento porque los vecinos de la zona avisaron de lo ocurrido. Posteriormente, representantes de la fundación se trasladaron al sitio.

En el acto, los funcionarios decomisaron medicamentos y leche de fórmula. También detuvieron por siete horas a Jonathan Mendoza, Manuel Armas y Wilmer Álvarez, quienes conforman parte de la junta directiva de Mavid, en la subdelegación del Cicpc Plaza de Toros.

Fueron excarcelados a las 6:30 pm aproximadamente tras ser sometidos a un interrogatorio.

Eduardo Franco, presidente de la fundación que defiende los derechos de las personas que viven con el virus del VIH desde 2003, informó que el allanamiento a su sede fue realizado sin orden judicial y cuando las instalaciones se encontraban cerradas.

También denunció que los funcionarios del Cicpc se llevaron de forma arbitraria los medicamentos antirretrovirales y las fórmulas lácteas que tenían para madres en gestación y niños con VIH-Sida, provenientes de donaciones. También incautaron equipos, materiales y documentos de la organización.

Las arremetidas contra los activistas no se detuvieron el viernes. Raiza Farnataro, presidente de Conciencia por la Vida, denunció en un video que difundió por redes sociales haber sido amenazada y acosada por cuerpos de seguridad del Estado.

“Desde hace un mes el Sebin me ha estado haciendo llamadas, me estaban buscando por recibir ayuda humanitaria de Aid for Aids (una organización internacional que ha donado medicamentos para pacientes con VIH)”, denunció en video.

Agregó que el pasado sábado, 16 de febrero, una persona la visitó para preguntarle de qué era la fundación que presidía y qué hacía. Cuando Farnataro preguntó al sujeto por qué quería la información, éste se retiró del lugar.

Posteriormente, hombres en un carro de color azul confirmaron con un vecino de Farnataro el apartamento y el edificio donde vive con su esposo. “Si pasa algo, los responsables son los entes del Estado”, continuó en la grabación.

El pasado domingo, 17 de febrero, 107 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos emitieron un comunicado en el que condenan el “allanmiento ilegal” a la sede de la Fundación Mavid y la detención arbitraria de sus directivos.

