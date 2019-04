Fedeagro alerta que 80% de los productores no está preparado para ciclo de siembra - Efecto Cocuyo

Ciclo de siembra perdido. El director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Pedro Vicente Pérez, alertó que los productores del país no están preparados para el ciclo de siembra, que inicia con las lluvias de mayo.

“Alrededor del 80% de los productores no consiguen el paquete completo para arrancar la siembra. No puedes arrancar solo con la semilla. Debes tenerlo todo, sino no se puede sembrar nada. El panorama es oscuro”, expresó Pérez.

Explicó, que el proceso previo a la siembra consiste en conseguir todos los insumos antes de la temporada de lluvias. Se realizan las compras con meses de anticipación con otros países y se comienzan a distribuir en enero. Las distintas semillas listas, los fertilizantes, los agroquímicos y los tractores activos. Pero este año no sucedió.

“Las lluvias empiezan fuertes en mayo. En este momento debería tener todo en mis fincas. Pero el Estado no ha firmado contrato con nadie. Se debe planificar y hacer con tiempo el proceso de adquisición de insumos”, dijo.

Lo dicho por Fedragro, que alertó la pérdida del año agrícola el 10 de abril, contrasta con las recientes declaraciones del gobernante Nicolás Maduro, que aseguró que el “Estado puede abastecer plenamente todo el mercado nacional”.

“Aquí no hay con qué sembrar. El gobierno hizo un monopolio único con el que te venden los insumos, es Agropatria, y si se tranca eso, se tranca todo el país. Si dejaran la empresa privada trabajar, tuviéramos todos los insumos”, aseguró Pérez.

El líder chavista en cadena nacional este 24 de abril, también insistió en que van “a hacer una nueva y gran alianza con todos los empresarios nacionales”.

“¿A quién le dan ganas de sembrar cuando el Estado te quiebra? Sembramos junto a la naturaleza, llega la lluvia y nos toca sembrar. Pero no hay nada. Lo poco que hay es de lo que alguien guardó, semillas del año pasado, agroquímicos, pero el inventario que hay es mínimo”, manifestó Pérez.

Problemas de abastecimiento

Pérez también destacó que la pérdida del año agrícola traerá repercusión en el abastecimiento en 2019, si el gobernante Maduro no importa los alimentos que no se producirán en el país. De ser así, las primeras carencias se comenzarán a sentir en un periodo de tres meses en rubros como maíz y arroz.

“Se puede interpretar que va a haber una caída de la producción, menos maíz, menos arroz y van aumentar los precios. En tres meses en rubros como maíz se notará la caída de producción. La harina actual es de maíz importado, el nacional se acabó en 2018″, dijo.

Indicó que el arroz se siembra dos veces al año y el que se encuentra actualmente en el mercado es de la siembra de finales de 2018. “La dificultad de conseguir arroz se va a incrementar si no se trae importado”, señaló.

En cuanto a las hortalizas (tomate y pimentón, por ejemplo), se notará la subida de precios y menor oferta en el mercado en las próximas semanas, producto de las plagas que se incrementan con la temporada de lluvia y que no se pueden contrarrestar por la falta de fumigación.

“La lluvia trae muchas enfermedades y hongos, que hay que fumigar, pero las fincas no tienen cómo hacerlo”.-dijo.

Indicó también que el abastecimiento de los cítricos se verá afectado debido a la enfermedad dragón amarillo que afecta a estos frutos, que no puede atacarse ante la falta de agroquímicos para protegerlos.

“Los cítricos están graves, hay que exprimir más limones y naranjas. EL gobierno no ha hecho un cerco sanitario para atacar eso y las fumigaciones no se están haciendo”, aseguró.

Menos arroz

Los principales productores de arroz en el país son Portuguesa, Barinas y Guárico. En este último estado llanero, en Calabozo, se encuentran las más importantes productoras del rubro. Pero en este ciclo tendrán una reducción de 75%.

“Antes sembrábamos 18 mil o 20 mil hectáreas. Ahora vamos a estar reducidos a menos de cinco mil hectáreas, porque muy poca gente ha cosechado. El problema es lo que recibimos del mercado, muy por debajo de la ganancia”, dijo Demetrio Fraile, productor de arroz en Calabozo.

La siembra va a ser menor. Alertó que el ciclo de siembra va estar reducido por la falta de insumos para los productores. “En el mercado ya no hay un precio que compense los costos. A eso se le suma el incremento diario de los insumos y el hecho de que no hay insumos disponibles”.

Fraile informó que en Guárico se realizan dos ciclos de siembra, en invierno y verano. Sin embargo, el ciclo de verano (que se realiza con sistema de riego), que también inició tarde, no ha terminado de cosechar todos sus frutos.

“Esto es preocupante. Por falta de insumos no pudimos sembrar de forma oportuna. Además, tenemos serios problemas con los lubricantes, asícomo para la adquisición de combustible. Nos dificulta aún más la siembra de invierno”, expresó.

