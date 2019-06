Extrabajadores de Exxon Mobil levantan huelga tras acordar reunión en Miraflores - Efecto Cocuyo

Extrabajadores de la petrolera Exxon Mobil levantaron temporalmente la protesta que mantenían en la avenida Urdaneta de Caracas y la huelga de hambre luego de que llegaran a un acuerdo con un grupo de funcionarios de Miraflores.

Los representantes del Ejecutivo abordaron a los manifestantes la tarde de este sábado, 22 de junio, y les dijeron que el próximo martes 25 serán recibidos en la sede de la Presidencia. Se espera que más trabajadores se movilicen desde sus estados a Caracas para participar en la reunión.

“Los funcionarios vinieron como a las 2:00 pm y se llegó al acuerdo de levantar la huelga, por eso nos retiramos de la calle. Quedaron en que la mañana del martes nos van a recibir en Miraflores para sentarnos con el Gobierno”, dijo Carlos Martínez, uno de los huelguistas, a Efecto Cocuyo.

Martínez dice no tener más información sobre el encuentro fijado para la próxima semana. Sin embargo, asegura que el grupo no se va a regresar al oriente del país, región de la que provienen la mayoría de los extrabajadores, y que están dispuestos a retomar la huelga de hambre si no llegan a un acuerdo que los satisfaga.

“Ellos (el Gobierno) saben lo que nos deben. Se comprometieron verbalmente a recibirnos el martes y no nos vamos a regresar a nuestras casas hasta que nos paguen. Ya tenemos 18 meses aquí y sumamos 23 días en huelga de hambre y tres días de protestas frente a la sede la Vicepresidencia”, afirmó.

Carlos Martínez es uno de los extrabajadores petroleros de Exxon Mobil que se sumaron a la protesta por la deuda que mantiene el Gobierno desde el año 2007.

Los manifestantes aseguran que para esa fecha, la empresa canceló 5.200 millones de dólares al Estado venezolano tras el litigio y que en la actualidad, entre los intereses y las demoras para cancelar, el Gobierno les adeuda un monto cercano a los 5.800 millones de dólares.

Martínez, residente del estado Anzoátegui, trabajó durante una década en el complejo de Jose como parte del convenio que sostuvo el Estado con Exxon Mobil, y es firme en su demanda. “Queremos que nos paguen para irnos a nuestras casas”, expresó.

Muertes silenciosas

La noche del pasado jueves, 20 de junio, falleció Héctor Molina de un paro cardíaco. El hombre de 72 años era uno de los extrabajadores que manifestaba para exigir el pago del Gobierno.

Martínez asegura que hasta la fecha, han muerto 20 personas del grupo de manifestantes que se mantienen a la espera de que se salde la deuda.

El vocero indicó a Efecto Cocuyo que las personas han fallecido por diversas causas, desde enfermedades hasta accidentes de tránsito.

“Todas estas condiciones a las que hemos estado sometidos nos afectan. Dormimos en el piso, estamos lejos de nuestras casas. No comemos bien y tenemos el estrés psicológico de que no sabemos si nos van a pagar”, lamentó Martínez.

