Cerca de 75% de las camas de la Maternidad Concepción Palacios están inoperativas - Efecto Cocuyo

El principal centro de atención materno en el país se queda sin camas. La Maternidad Concepción Palacios posee una capacidad arquitectónica de más de 500 camas, pero cerca de 75% de ellas están inoperativas, afirman médicos del centro de salud.

En el piso cinco de la Maternidad, donde están las habitaciones para mujeres embarazadas y parturientas hospitalizadas por alguna infección o complicación durante el embarazo, apenas funcionan 23 camas de un total de 67. Es decir, hay 44 cupos menos.

Dos pisos más arriba, en el siete, hay un total de 67 camas, de las cuales 17 funcionan y otras 50 están inoperativas.

La misma situación se repite en el octavo piso, donde operan los servicios de Cirugía y Ginecología Quirúrgica. Anteriormente, cada área tenía un ala propia con una capacidad para atender hasta 35 pacientes. En la actualidad, la capacidad se redujo a menos de la mitad.

“Se cerró un ala completa y ahora funcionan los dos servicio en una sola. Tanto cirugía como ginecología pueden atender ahora un máximo de cinco pacientes cada una”, aseguró a Efecto Cocuyo un médico que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

Las razones detrás del cierre de las habitaciones son las filtraciones, los baños dañados, la ausencia de camas aptas y el severo déficit de médicos y enfermeras.

“Todos estos factores se combinan. Hay muchos cuartos vacíos y ha habido un descenso increíble en la atención que prestamos en la Maternidad, mientras que la cantidad de pacientes que llegan sigue siendo la misma”, lamentó el doctor. “¿Cómo una mujer que acaba de parir va a estar en un cuarto de estos?”.

Cuartos inundados, puertas cerradas y baños sucios se repiten en cada uno de los pisos de la torre de hospitalización del centro materno.

“Esto hace que la emergencia se colapse porque hay parturientas que necesitan ser trasladadas a piso, pero no hay cupos para ingresarlas”, lamentó un enfermero.

El pasado 12 de junio los trabajadores de la Maternidad protestaron por las precarias condiciones del hospital y los bajos salarios que perciben. Silvia Bolívar, dirigente sindical, denunció que el personal de limpieza no cuenta ni siquiera con detergente.

“Hemos tenido que extremar las medidas de antisepsia a nuestro alcance porque la limpieza es inadecuada”, aseguró un cirujano de la Maternidad.

Sin posibilidad de esterilizar los instrumentos

Las calderas de la Maternidad Concepción Palacios tienen más de un año dañadas. Esto significa que el centro materno no tiene cómo esterilizar los instrumentos quirúrgicos, como las pinzas, y que depende de la ayuda de otros hospitales para hacerlo.

“Nuestros instrumentos se esterilizan en El Algodonal, pero siempre hay retrasos. Por ejemplo, si allá no tienen agua, entonces no pueden ayudarnos. Hoy (jueves 27 de junio) se suspendió el plan quirúrgico que teníamos porque los instrumentos no estaban esterilizados”, afirmó el cirujano.

Debido a la imposibilidad de esterilizar, parturientas han tenido que ser referidas a otros centros asistenciales porque no hay insumos limpios para atenderlas.

El déficit de anestesiólogos también obliga a “ruletear” a las embarazadas a otros centros asistenciales. “La situación ha mejorado, pero seguimos sin tener anestesiólogos los fines de semana”, detalló el cirujano.

Medidas que no se cumplen

El pasado 19 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas de protección urgentes dirigidas a la Maternidad Concepción Palacios, frente a las graves deficiencias del sistema de salud venezolano que pone en riesgo la vida de las mujeres embarazadas de menores recursos y a sus hijos recién nacidos.

En 2018 un total de 265 recién nacidos y 15 mujeres murieron en ese emblemático centro asistencial de Caracas debido a la precaria condición en la que se encuentra. Solo en enero de 2019 se registraron las muertes de 15 recién nacidos.

Fotos: Mairet Chourio

