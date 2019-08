Solo cuatro diputados han perdido a sus suplentes en la AN aclara Acceso a la Justicia - Efecto Cocuyo

Para que haya quórum en la Asamblea Nacional (AN) se necesita que estén al menos 84 diputados, la mitad más uno de todos los miembros del Poder Legislativo de diciembre de 2015, cuando se eligió al cuerpo parlamentario era de 167 diputados.

En 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó desincorporar a los diputados de Amazonas al considerar que hubo fraude y con ello la oposición al chavismo quedó sin cuatro legisladores y la mayoría calificada que le permitía dictar leyes orgánicas y reformar el resto de los instrumentos legales de la República.

Pero a cuenta gotas, el TSJ y desde 2017 con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la AN ha sido despojada de sus competencias y sus diputados perseguidos, encarcelados, enjuiciados o en esa vía, lo que ha llevado a un importante número de ellos al exilio.

Además han revocado la inmunidad parlamentaria a 24 diputados, 18 de ellos después del alzamiento militar en favor del presidente encargado, Juan Guaidó, que se produjo el pasado 30 de abril.

En esta última lista se encuentran:

Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejías, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores; estos últimos dos suplentes. A ellos se añaden José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Ramón Guzmán, a quienes le levantaron la inmunidad este lunes 12 de agosto.

Sin conocer sentencias

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recordó que a ninguno de los diputados se les ha respetado el debido proceso. Primero porque no respetan la inmunidad parlamentaria que les otorga la Constitución de 1999, al argumentar que cometieron delitos en flagrancia para impedirles el antejuicio de mérito que les corresponde.

Para el abogado el TSJ se ha convertido en “un cartón piedra” que solo cumple las órdenes del gobernante chavista Nicolás Maduro, porque en casos como los de Juan Requesens (más de un año preso por el caso del atentado fallido) fue presentado 8 días después en tribunales, lo arrestaron tres días después del hecho y a pesar de ello consideraron que estaba en flagrancia.

Y más recientemente, la sentencia contra Juan Pablo García, diputado de Vente Venezuela, la Sala Plena del TSJ señaló, este 12 de agosto, que por no pronunciarse en contra del Grupo de Lima que desconoció el segundo mandato presidencial de Maduro, había incurrido en flagrancia.

“Ya es el colmo, al que no le consiguen nada, le inventan cualquier cosa porque no dijo nada. Se crean una serie de hechos, nunca hay una valoración de las pruebas que tienen los diputados”, opinó Daniels.

Cuatro diputados y sus suplentes

Según el registro de Acceso a la Justicia solo cuatro diputados y sus suplentes están comprometidos porque les han quitado inmunidad y los sustitutos están en el exilio en algunos casos:

1⃣ Freddy Guevara, a quien le levantaron la inmunidad en 2017, se refugió en la embajada de Chile cuando era el primer vicepresidente de la AN; su cargo lo asumió como principal Juan Andrés Mejía, a quien también le quitaron la inmunidad por los hechos del 30 de abril y salió al exilio. Se encuentra en Argentina.

2⃣ Sergio Vergara, a quien le allanaron la residencia cuando fuerzas de seguridad a la orden de Maduro se llevaron preso al asistente de Juan Guaidó, Roberto Marrero, también le quitaron la inmunidad por el alzamiento militar. Su puesto debió ser asumido por Rosmit Mantilla, quien estuvo preso a pesar de ser electo diputado. Fue excarcelado en 2016. Vive en Francia desde 2018, donde tiene asilo.

Al expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, le pasó como a Vergara y Mejía: sin inmunidad por hechos del 30 de abril; su suplente está fuera del país: Ramón José López Colina.

La diputada por el Táchira Gaby Arellano fue amenazada por el chavismo y salió del país. Su suplente es Renzo Prieto, quien fue excarcelado en 2017 y tiene abierto un proceso penal. Aunque esto no le impide asistir a la AN.

Hay dos casos en los que Acceso a la Justicia no ha podido determinar si los suplentes de estos dos diputados fueron llamados a ocupar el puesto de los principales. Se trata de Germán Ferrer, quien quedó sin inmunidad en agosto de 2017 por decisión de la ANC y partió al exilio en Colombia. Al ser electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) su suplente Andrés Álvarez, no ha ido al Parlamento porque los chavistas abandonaron el Poder Legislativo.

Lo mismo ocurre con Hugo Carvajal (Psuv). A pesar de darle su respaldo a Guaidó, el mayor general retirado y exdirector de Inteligencia de Hugo Chávez estaba fuera del país. Se encuentra preso en España en la actualidad y su suplente es William Benavides, representante de Tupamaro por el estado Monagas, que no asiste al hemiciclo.

“El hecho de que los diputados estén inhabilitados no es excusa para eliminar la Asamblea Nacional”, sentenció Daniels quien dice que para que puedan atacar el quórum necesitan hacer una sentencia masiva de entre 10 o 20 diputados, pero hasta la fecha no ha ocurrido sino casos en cuenta gotas.

¿Adelantar elecciones parlamentarias?

El abogado también mencionó el caso de la amenaza de adelantar elecciones parlamentarias. Y pese a que se nombró una comisión en la ANC para analizar esta posibilidad, el jurista mencionó que ya había una comisión previa para este mismo estudio que no se pronunció al respecto.

“Está el hecho de que muchos amenazas de que van a adelantar las elecciones, pero no lo hacen. Van inhabilitando diputados, pero no han podido anular la AN completamente, al final si están negociando y teniendo acuerdos, porque se han retirado de una ronda pero no de la negociaciones en sí misma de Barbados”, resaltó.

Daniels hizo hincapié en una sentencia del TSJ que en 2016, a través de la Sala Constitucional, negó la posibilidad al Parlamento de adelantar las elecciones presidenciales.

“Parte de la argumentación utilizada por el TSJ fue que el recorte del período del presidente no tiene aplicación inmediata, y que al ser electa una persona para un cargo público no se le puede dar aplicación retroactiva a ninguna norma que pueda afectarlo. Es entonces, más allá de que se compartan o no estos argumentos, cuando nos preguntamos qué hará la ANC para encontrar sustento ‘jurídico’ al adelantamiento de las elecciones de los diputados electos por el pueblo hasta enero de 2021”.

Sin embargo, dijo que cualquier cosa podría ocurrir con el Tribunal Supremo, que un día dicta una sentencia, pero al responder a Maduro, podría desconocer la misma jurisprudencia que ha creado.

