Protestas dejan al menos 78 heridos y 89 detenidos, según diputada Bolívar #1May - Efecto Cocuyo

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Manuela Bolívar, ofreció este miércoles 1 de mayo un balance de la jornada de las protestas en el país, de ciudadanos que exigieron la salida del gobernante Nicolás Maduro. Afirmó que al menos 78 personas resultaron heridas y 89 detenidas.

Según la parlamentaria de los 397 puntos de concentración convocados en el país, en 23 de esas manifestaciones hubo represión por agentes de seguridad y colectivos armados afines al chavismo.

“Esto va a incrementar. Les mandamos al pueblo venezolano, primero la convicción de que estamos haciendo lo que debemos hacer. Y que esos 397 puntos nos muestran que tenemos el poder”, expresó Bolívar, desde las afueras de Salud Chacao.

Destacó que Caracas tuvo una mayor visibilidad de los 23 puntos afectados, sobre todo en el municipio de Chacao, en Altamira. También aseguró que el estado Apure “ha contado con represión alta”.

En el balance ofrecido, hasta las 4:00 pm de este 1 de mayo, insistió en que la cifra de heridos podría aumentar porque en horas de la tarde en sectores continuaba la represión por parte de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro.

“A las personas heridas y detenidas, que deben haberse incrementado producto de las fuerzas policiales, no debemos dejarlos solos, hoy más que nunca cobra sentido el llamado a huelga general del presidente (e) Juan Guaidó“, manifestó.

No obstante, Bolívar puntualizó que aunque solo 9% de los focos de protesta sufrieron ataques, esos puntos “fueron brutalmente reprimidos” con bombas lacrimógenas por motorizados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“Hay que reconocer aquí no tienen toda la fuerza porque nos activamos en todos los lugares posibles y el pueblo de Venezuela muestra que no retrocede (…) No hubo (más) represión porque hay duda”, dijo.

La parlamentaria recordó que este jueves, 2 de mayo, inicia el paro escalonado que Guaidó convocó para los trabajadores de la administración pública.

Aprovechó para calificar como un éxito el progreso de la llamada Operación Libertad, que según indicó, se encuentra en su fase final. “Es una fase final pero que requiere firmeza y coraje”, reafirmó Bolívar.

Foto: Efe

