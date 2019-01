Pence y Vecchio hablan de llegada de ayuda humanitaria a Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y Carlos Vecchio, máximo representante en Washington del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hablaron este martes sobre cómo hacer llegar ayuda humanitaria al país suramericano.

“En las próximas horas, vamos a estar anunciando cómo sale la ayuda humanitaria, cuándo llega y de qué se trata la ayuda humanitaria”, dijo Vecchio en declaraciones a la prensa horas después de reunirse con Pence y a la salida de otro encuentro con legisladores, este 29 de enero.

En un mensaje de Twitter, Pence reiteró que EEUU está “comprometido para ver la democracia restaurada en Venezuela a través de elecciones libres y justas”.

Honored to welcome Amb. @CarlosVecchio, @JulioBorges & leaders of the free gov't of Venezuela to @WhiteHouse. The US strongly stands w/ the Venezuelan Nat'l Assembly & the gov't of Pres @Jguaido. We are committed to seeing democracy restored to VZ through free & fair elections. pic.twitter.com/bFSjSrMTsy

