Lo que no se vio de la rueda de prensa de Tarek William Saab este #24Ene

La prensa esperó 40 minutos. Las tres sillas preparadas para el Contralor, Elvis Amoroso; el Fiscal, Tarek William Saab; y el Defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, estaban dispuestas. El agua servida en las copas de agua indicaba que los funcionarios aparecerían pronto ante las cámaras.

Antes de anunciar la entrada de Saab y sus acompañantes –integrantes del Consejo Moral Republicano– el equipo de comunicación del Ministerio Público advirtió que no se admitirían preguntas.

El Fiscal, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), apareció con un discurso preparado en el que rechazó la “vergonzosa pretensión de querer dar un golpe de Estado y formar un gobierno paralelo” desde el Poder Legislativo y repudió “las repugnantes injerencias” de gobiernos extranjeros.

Terminó de leer, posó con el mentón alto y el ruido de las cámaras fotográficas llenaron el vacío de los segundos que transcurrían sin que ningún periodista lo interpelara.

Una sola pregunta rompió el protocolo: “¿Van a dictar prisión a Guiadó?”, el funcionario calculó en segundos su respuesta, mientras Amoroso daba vuelta de página a un documento que sostenía en las manos. Alfredo Ruiz se mantuvo inmóvil.

“El Ministerio Público se va a reservar y anunciará, de manera pública, las acciones que en este momento ya estamos preparando”, resolvió.

#LoDice Tarek William Saab sobre posible encarcelamiento de Juan Guaidó: "El Ministerio Público se va a reservar y anunciará, de manera pública, las acciones que en este momento está preparando". #24Ene pic.twitter.com/rESJ3KZQ5D — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 24, 2019

En su intervención no respondió si el Ministerio Público abrió formalmente investigaciones contra diputados, aunque señaló que incurren en usurpación de funciones.

Tras cámaras se negó a dar información sobre el número de muertes registradas en las recientes protestas. “No me pongas en esto, no sé, no sé”, se evadió detrás de un funcionario de seguridad que bloqueó el paso.

Amoroso tampoco respondió si Contraloría inició alguna acción contra la directiva de la Asamblea Nacional. “Yo no sé”, dijo desde el ascensor a punto de salir del edificio.

Este 21 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Fiscalía determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los parlamentarios de oposición.

Foto: @MinpublicoVE

Comentarios