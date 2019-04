Juan Guaidó llama a encuentro con empleados públicos y nueva movilización el #10Abr - Efecto Cocuyo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los empleados públicos a una nueva reunión para este lunes, 8 de abril, con el fin de definir la Operación Libertad con este sector y avanzar en su apoyo para el cese de la usurpación, y una nueva movilización para el próximo miércoles 10 de abril.

Así lo anunció este sábado, 6 de abril, desde la concentración que realizó la oposición en el sector El Marqués, en Caracas, y en la que ahora exigió a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) la detención de los “paramilitares armados” que atacan las manifestaciones ciudadanos en reclamo del suministro de agua y el servicio eléctrico.

Guaidó manifestó que los trabajadores públicos son fundamentales para continuar “construyendo capacidades” y les prometió que dejarán de ser “víctimas” y se acabará el chantaje de parte del “régimen de Nicolás Maduro” contra ellos.

“Ya basta de la impunidad de los grupos armados e irregularmente armados y financiados por Cuba por cierto”, manifestó y le dirigió palabras al presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, a quien le ratificó que “no vamos a permitir más chuleo para que con nuestro petróleo financien su G2 en Venezuela”.

A su vez, mencionó las palabras de Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, quien el pasado jueves advirtió que “es prematuro” para su país, Canadá, Europa y Latinoamérica pensar en una reacción militar como pide un sector político.

“El llamado de quienes hablan del 187 yo lo comparto, porque se trata de hacer verosímil una salida, porque solos no podemos. Pero quiero que vean a su alrededor, ¿estamos solos? Vean en los 358 puntos, no estamos solos, estamos bien acompañados en las calles ejerciendo nuestros derechos”, mencionó.

Guaidó añadió que “no solo no estamos solos, nuestros aliados dijeron que es prematuro, no es que no se puede, pero es que como hemos dicho responsablemente tenemos un plan, aquí no estamos improvisando, estamos construyendo capacidades. ¿Vamos a esperar o vamos a seguir activos en las calles de Venezuela? Hemos llegado hasta aquí porque es importante en esta etapa de Operación Libertad que depende de nosotros, gracias a nosotros contamos con apoyo internacional, gracias a su sacrificio contamos con el mundo y vamos a seguir contando, no tengan duda ni un momento”, sostuvo.

Protesta el 10 de abril y encuentro mundial

El Presidente encargado también convocó a nuevas manifestaciones el próximo miércoles 10 de abril en todo el país, para multiplicar los 358 puntos de los comandos de ayuda y libertad, que afirmó se conformaron este sábado, para multiplicarlos y seguir avanzando.

También anunció un “gran encuentro mundial aquí en Venezuela de líderes para hablar de la situación en Venezuela, de la emergencia humanitaria, de la solución y las alternativas al cambio en Venezuela. De nuevo, no estamos solos”, dijo.

El dirigente no ofreció más detalles de este encuentro, pero su equipo de prensa indicó que serán informados en los próximos días.

Guaidó criticó que mientras el chavismo se “escondió en cuatro paredes de Miraflores”, los venezolanos están en las calles del territorio nacional, pese a la represión en el estado Zulia, donde la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a los diputados Nora Bracho y Renzo Prieto, a quienes por presión ciudadana liberó posteriormente.

“Mientras el títere se esconde en cuatro paredes del centro, por cierto tienen un pánico porque estamos en las calles… Miraflores tiembla porque estamos en las calles y hoy se atrincheraron en cuatro cuadras mientras nosotros estamos en 358 puntos del país”, recordó.

Y volvió a llamar a las calles, porque se necesita del sacrificio y el sudor de todos para alcanzar el cambio.

Lea también:

Foto: Cristofer García

Comentarios