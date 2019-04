Dimitris Pantoulas: Elliott Abrams puso freno a la fantasía intervencionista de un sector opositor - Efecto Cocuyo

Intervención militar. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, considera prematuro activar la opción de fuerza militar para resolver la crisis política en Venezuela y así lo manifestó públicamente.

El analista político Dimitris Pantoulas analizó la respuesta del vocero de la administración de Donald Trump y señaló: “La declaración es para frenar o poner un poco de orden a las fantasías que hay en una parte de la oposición venezolana que cree que activando un artículo de la Constitución vendrá la intervención”.

En su opinión, insistir en la aplicación del artículo 187, numeral 11, de la Constitución para provocar una acción de fuerza externa “es un mal manejo” de la política porque si Juan Guaidó lo invoca y EEUU no actúa el régimen de Nicolás Maduro se sentirá fortalecido.

“El 187 sería un ultimátum para Estados Unidos y si no interviene significaría que se acaba el esfuerzo de la transición y Maduro se sentiría poderoso. La intervención depende de Estados Unidos y de sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), es una decisión de un país que tiene sus propios controles como el senado y el congreso. Pensar que los actores locales de Venezuela pueden dictar en el mundo las acciones contra (Nicolás) Maduro no tiene sentido”, manifestó.

Advirtió que la acción militar se puso prematuramente sobre la mesa, pero no está descartada.

“Cada día que pasa Maduro se siente más fortalecido porque ve que las amenazas de Estados Unidos no son tan creíbles como el respaldo que recibe de Rusia que le demostró su apoyo material y simbólicamente. Las últimas semanas han cambiado las fuerzas de poder y Maduro está más fuerte, pero esto no significa que esta relación de poder no cambie en corto plazo”, afirma.

Reparto de poder

Pantoulas considera que la iniciativa del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea “es la mejor idea” para solucionar la crisis política en Venezuela y explica que para garantizar un Gobierno de transición es necesario un “acuerdo de reparto de poder” en el que se garantice la supervivencia del oficialismo y tenga garantes internacionales como Estados Unidos, Rusia o la Unión Europea.

“Este tipo de acuerdo ofrece mayores incentivos a los actores gubernamentales para que acudan a la mesa de negociación en primer lugar y garanticen su seguridad, su participación política, e incluso su acceso a recursos económicos. Una posible forma de avanzar es formular un acuerdo de reparto de poder como un “bien común” y no como un acomodo que sirva a intereses individuales”, explicó en un artículo que publicó en la revista Nacla titulado: El reparto de poder en Venezuela.

