Hugo Carvajal: Hoy se separan los verdaderos soldados, los valientes, de los cobardes represores

El mayor general retirado Hugo Carvajal saludó la decisión de los cuatro guardias nacionales que la mañana de este sábado, 23 de febrero, cruzaron el puente Simón Bolívar del lado venezolano al colombiano, para desconocer al gobernante Nicolás Maduro y ponerse a la orden del presidente encargado, Juan Guaidó.

“Hay días que dividen la historia y hoy 23 de febrero es uno de ellos. Hoy se separan los verdaderos soldados, los valientes, de los cobardes represores. Insto a mis hermanos de armas a cumplir sus deberes patrios. Defiendan al pueblo y a la Constitución. ¡Su lealtad es hacia el Pueblo!”, dijo Carvajal.

El pasado jueves 21 de febrero, el exjefe de la inteligencia y contrainteligencia militar durante los dos gobiernos de Hugo Chávez y el primero de Nicolás Maduro, desconoció al gobernante chavista y reconoció a Guaidó como presidente.

A través de una serie de videos, el también diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Monagas calificó a Maduro como un usurpador y lo responsabilizó de las muertes de jóvenes durante la represión a las protestas durante los años 2014 y 2017, así como por los fallecidos producto de la inseguridad y la escasez de medicinas.

“Tú (Nicolás Maduro) has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste, eso sin contar con todos los fallecidos por falta de medicinas y la inseguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra, asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social por la que has plagado a nuestra tierra”, resaltó el parlamentario hace dos días.

Carvajal añadió que este sábado 23 de febrero, la decisión tomada por los efectivos de la GNB en la frontera colombo-venezolana, significa que “este momento histórico requiere del verdadero patriotismo de nuestros soldados. De que hagan lo que tengan que hacer por defender a nuestro pueblo. De cumplir y hacer cumplir nuestra constitución. ¡Bravo por estos 3 valientes!”.

