Hugo Carvajal reconoce a Guaidó como presidente y llama a la Fanb a desconocer a Maduro

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Hugo Carvajal, anunció su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en una serie de videos que publicó en su cuenta de Twitter este jueves 21 de febrero.

“Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, aquí está un soldado más para la causa de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano”, dijo en la parte final del último video en el que pide a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) colocarse del “lado correcto de la historia”.

Carvajal acusó a Nicolás Maduro de ser un usurpador de la Presidencia de la República, además de acusarlo de las muertes de personas por la falta de medicinas y la inseguridad. Igualmente lo responsabilizó de los caídos en las protestas en el país.

“Tú (Nicolás Maduro) has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste, eso sin contar con todos los fallecidos por falta de medicinas y la inseguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra, asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social por la que has plagado a nuestra tierra”, resaltó el parlamentario.

También acusó a la Dgcim, el Sebin, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de replicar las mismas prácticas de los organismos de seguridad que tanto criticó Hugo Chávez en los gobiernos antes de su ascenso al poder.

“Irónicamente hoy para cualquier venezolano la sola mención de la Dgcim, el Sebin, las Faes o de la GNB ha vuelto a significar nuevamente atropellos, vejación, tortura y terror“, resaltó el diputado a la AN.

Al igual acusó al alto mando militar de “hacer videos ridículos” y de estar al servicio de una parcialidad política para mantenerla en el poder, a costa del sufrimiento de los ciudadanos.

“¿En qué momento esta Fuerza Armada que estaba llamada a consolidar la unión cívico militar decidió hacer lo contrario y darle la espalda al pueblo? ¿Cuándo dejaron de ser parte de la ciudadanía para convertirse en represores de sus libertades y defensores de las élites políticas? Puede que tenga algo que ver con el seguimiento de lineamientos extranjeros”, dijo.

Acusó a varios miembros del Alto Mando Militar de responder a la orden de Cuba. “Ahora ese mismo ejército está en manos de unos cuantos generales subyugados a lineamientos cubanos se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial diseñado para plagar al pueblo de miseria”, resumió.

Nombró la emergencia humanitaria en el país, el éxodo masivo de millones de venezolanos y de todo ello señaló a Maduro como principal responsable. “Es inexplicable como las ansias de aferrarse al poder han generado tantas calamidades en nuestro pueblo, separando sin piedad a cientos de miles de familia con un masivo éxodo de millones de venezolanos”.

Para Carvajal la Fuerza Armada no está en capacidad de “enfrentar a cualquier enemigo” porque no cuenta con la capacidad técnica. Sostuvo que el equipamiento está deteriorado, “canibalizados” y con “partes robadas”.

Quién es Hugo Carvajal

Hugo Carvajal Barrios se desempeñó como director de Inteligencia Militar y después de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en los dos gobiernos de Hugo Chávez, de quien fue uno de sus hombres de confianza dentro de la Fanb.

Fue director de la Dirección General de Inteligencia Militar entre julio de 2004 y diciembre de 2011, además de encabezar la Dgcim de abril de 2013 a enero de 2014, ya con Nicolás Maduro en el poder.

En su carrera militar ascendió al rango de mayor general del Ejército. Pasó a retiro en 2012 y en el año 2014, durante el gobierno de Maduro fue nombrado cónsul general de Venezuela en Aruba, donde fue detenido durante tres días debido a denuncias de Estados Unidos que lo relacionaban con el narcotráfico y solicitó su extradición.

Después de un impasse diplomático con los Países Bajos, Carvajal fue dejado en libertad pero expulsado de Aruba. A su regreso a Venezuela fue postulado como candidato a la AN por el Psuv en el estado Monagas, donde obtuvo una curul en diciembre de 2015.

En el año 2017 manifestó su rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y este jueves 21 de febrero ratificó su posición al calificarla de ilegítima.

