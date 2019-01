“Guaidó no se autoproclamó, yo lo proclamé”, opositores respaldan a presidente encargado

El mensaje era claro: “Guaidó no se autoproclamó, yo lo proclamé”, destacaba en letras grandes, azules y rojas, sobre una lámina de papel entre la multitud que llenaba la plaza Bolívar de Chacao.

La frase reclamaba legitimidad para el dirigente de Voluntad Popular y el juramento que hizo ante cientos de personas –que levantaron la mano con él- para asumir las competencias del Ejecutivo, el 23 de enero.

El icónico espacio (al este de Caracas) sirvió, una vez más, a la oposición como lugar de concentración para que el presidente encargado, Juan Guaidó, diera su primer discurso presidencial este 25 de enero.

“No quiero bono, no quiero Clap, lo que yo quiero es que se vaya Nicolás” y “se ve, se siente, Guaidó presidente”, repetían los seguidores alternando las consignas.

Las campanas de la Iglesia San José marcaron las 12:00 del mediodía. El sonido metálico se mezcló con el canto del himno nacional y los aplausos de los opositores que esperaban ver al presidente encargado desde las 10:00 de la mañana.

–Dios todopoderoso que llegue Guaidó. Lo van a destituir antes de que llegue –expresó impaciente una mujer embarazada.

–El que se cansa pierde –respondió otro joven.

–Si salimos de esto, yo espero hasta 10 horas –intervino alguien más.

Los minutos transcurrían y un funcionario de secretaria del Parlamento ajustaba el sonido: “uno, dos, tres, probando”.

A las 12:40 del día un grito frenético anunció la llegada de Juan Guaidó. Le siguieron aplausos. Su madre Norka Marqués y su esposa Fabiana Rosales lo acompañaban.

Un Guaidó confiado y hasta bromista tomó la palabra y respondió a la prensa: “Insisten en que me reuní con éste y con aquel. Les quiero decir a todos los funcionarios de alto, medio y bajo rango, todo aquel que quiera ponerse del lado de la Constitución y lograr el cese de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres será bienvenido”.

Minutos antes, Maduro había asegurado, en una rueda de prensa con medios internacionales, que el parlamentario se reunió con Diosdado Cabello y Freddy Bernal.

El tono de Guaidó cambió a más serio cuando habló sobre las amenazas de encarcelamiento en su contra. “Golpe sería que me lleven. Si me secuestran sigan con la ruta (…) mi vida la pongo al servicio de Venezuela”, expresó.

Edelfrancis Medina (22 años de edad) lo escuchaba atenta, de pie. Con seis meses de embarazo asistió al acto “porque no se puede vivir así, no se consigue medicinas ni comida, los pañales están muy caros y el sueldo no alcanza”.

El calcio, el ácido fólico, el hierro y las vitaminas que le recetaron durante la gestación escasean en las farmacias. “Me tomo una pastilla un día sí y otro no para que me alcance”, lamentó.

Medina siente que la gente está motivada desde el 23 de enero. “Tenemos fe porque (Guaidó) es un joven y ha vivido lo que nosotros. No me quiero ir del país”, expresa.

Los abucheos a la prensa comenzaron cuando anunciaron la intervención de un periodista de Venevisión. Si los periodistas no se dirigían a Guaidó como “Presidente” o preguntaban sobre una posible negociación con el Gobierno de Maduro también recibían descalificativos.

“Cuando la represión no le da resultado (al Gobierno) se convierte en un falso diálogo. No es que la unidad no haya tenido la voluntad, en República Dominicana el régimen se quiso burlar y hacerle creer a sus acreedores y prestamistas que querían una solución real. Pero debe tener muy claro este régimen que para falso diálogo aquí nadie se presta”, sentenció el presidente de la Asamblea Nacional.

Gladys Castellanos (56 años de edad) es sobreviviente de cáncer. Apoya a Guaidó porque el Gobierno de Maduro no protege a los enfermos, manifestó. “Hay demasiada hambre, mucha pobreza, niños en la calle. Soy sobreviviente de cáncer terminal y me atendieron en el oncológico Luis Razetti, es muy lamentable la situación del hospital en este momento, hay niños que se mueren todos los días”, afirmó.

Castellanos esperó al final del acto con la convicción de acatar los nuevos pasos que Guaidó anunció para la transición: asistir a las asambleas populares que se convocaran en todo el país y repartir copias del anteproyecto de Ley de Amnistía para funcionarios civiles y militares que “restablezcan la Constitución”.

Lea también:

Foto: Agencia internacional EFE.

Comentarios