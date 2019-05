Guaidó afirma que Simonovis está en libertad tras recibir un indulto - Efecto Cocuyo

“En justa libertad”. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este jueves, 16 de mayo, que el comisario Iván Simonovis está en libertad tras la ejecución de un indulto en la mañana de este jueves.

“Celebro la liberación de Iván Simonovis del secuestro que tenía impuesto. Ha debido salir hace muchos años. Hoy está libre producto de ese proceso de Operación Libertad“, expresó Guaidó durante un encuentro con trabajadores en la sede de la Cámara de Comercio en Caracas.

Guaidó aseguró que Simonovis, preso desde 2004 por los hechos del 11 de abril de 2002, había recibido un indulto que “lamentablemente” no se había ejecutado el pasado martes 30 de abril. “Pero hoy está en justa libertad”, dijo.

Simonovis es el segundo preso político en recibir un indulto de Guaidó en las últimas tres semanas, luego de que Leopoldo López saliera de su arresto domiciliario el pasado 30 de abril.

Más temprano, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cerraron el paso en la calle donde residía Simonovis, quien cumplía arresto domiciliario desde 2014 en La Florida, Caracas. Al menos cinco periodistas fueron detenidos mientras daban cobertura a la situación.

Hasta las 2 pm, tanto la familia como la defensa de Simonovis no se habían pronunciado tras las declaraciones de Guaidó. Antes, afirmaron que desconocían su paradero. Su abogado, Joel García, dijo a medios de comunicación que “hasta que no apareciera en vida” no daría credibilidad a ninguna versión.

Lea también

Comentarios