Familia y defensores del preso político Iván Simonovis desconocen su paradero - Efecto Cocuyo

La familia del comisario Iván Simonovis denunció la mañana de este jueves, 16 de mayo, que desconoce su paradero luego de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) amenazaran con regresarlo a la cárcel.

“No estoy en mi casa. Vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo. Durante días el Sebin ha estado amenzándolo con regresarlo a la cárcel”, expresó María del Pilar Pertíñez, esposa del comisario, en su cuenta en Twitter.

La calle donde reside Simonovis, en La Florida, Caracas, amaneció rodeada por aproximadamente 30 efectivos del Sebin, según reportó el canal TV Venezuela Noticias. Los uniformados ordenaron apagar sus cámaras a los equipos de prensa de VivoPlay y TV Venezuela que se acercaron al lugar.

Su abogado, Joel García, afirmó a los medios de comunicación en las adyacencias de la residencia que tampoco conoce dónde se encuentra.

“Queremos saber dónde está Iván Simonovis, porque él está bajo la custodia del Estado. Ellos tienen que saber. Iván tiene un GPS en su tobillo, es imposible que no se sepa dónde está”, dijo.

El Sebin también negó el acceso de García a la casa de su defendido, denunció Pertíñez. “Hago responsable al Gobierno de @NicolasMaduro por lo que pueda pasarle a mi esposo y a nuestro hogar”, indicó.

Simonovis, considerado preso político por organizaciones defensoras de derechos humanos, cumple una condena de 30 años de cárcel desde 2004, responsabilizado por 2 de las 19 muertes ocurridas en el golpe de Estado de abril de 2002.

El comisario permanecía en arresto domiciliario desde 2014, año en el que recibió una medida humanitaria por desarrollar enterocolitis aguda, lumbalgia, osteoartrosis y otros padecimientos durante su estadía en prisión. En noviembre de 2018, Pertíñez exigió asistencia médica para su esposo luego de pasar cuatro años sin una revisión a su estado de salud.

Presos políticos y periodistas en redes sociales señalan que el comisario se habría fugado de su arresto domiciliario.

