Gobierno paralelo desde la AN activaría una intervención, advierten chavistas disidentes

Intervención extranjera. La instalación de un Gobierno paralelo desde la Asamblea Nacional “va a generar los elementos necesarios para que se pueda activar una intervención extranjera”, advirtió el exministro chavista, Gustavo Márquez.

El vocero de la “Plataforma en Defensa de la Constitución” fue tajante en afirmar que “es absolutamente inviable” el planteamiento, según el cual el Parlamento debe asumir el Gobierno y convocar elecciones presidenciales en 30 días.

“La tesis de un Gobierno paralelo no tiene nada de nuevo. Eso se corresponde con un formato que viene trabajándose a través de toda esta movilización geopolítica de Estados Unidos y sus aliados, para intentar ser ellos lo que logren el propósito de deponer a Maduro y no el pueblo, con lo cual no estamos de acuerdo”, señaló.

Agregó que el Poder Legislativo ya declaró el abandono de cargo de Maduro hace un año, sin que esto tuviera un efecto sobre el poder fáctico.

No obstante, el grupo, conformado por chavistas disidentes, sostiene que los venezolanos no deben esperar pasivamente que el presidente Nicolás Maduro renuncie, y respaldan la necesidad de activar la protesta de calle.

“El 10 de enero Maduro va a tomar posesión. No se sabe qué va a ocurrir internacionalmente, eso es una incógnita. Lo que hay que preguntarse es si Maduro va a ser capaz de manejar esta crisis en el marco del problema financiero que atraviesa el país y la caída de la producción petrolera. ¿Va a ser posible que pueda seguir gobernando en las mismas condiciones? es una interrogante”, cuestionó.

Los países más importantes del hemisferio occidental adelantaron que desconocerán el nuevo mandato de Maduro, porque consideran que las presidenciales del 20 de mayo son ilegítimas.

