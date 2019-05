Exdirector del Sebin: Trump levantará sanciones pero con otra administración - Efecto Cocuyo

El exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el exilio, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, aseguró, a través de un video difundido este 9 de mayo, que Estados Unidos levantaría sanciones sobre Venezuela, pero solo con un cambio político.

“Le solicité al presidente Donald Trump que levantara las sanciones a nuestro país y respondió que lo haría, pero cuando hubiese otra administración, porque la actual seguiría robándose nuestros recursos y continuaría el sufrimiento a nuestra sociedad”, expresó a través de un video difundido este jueves.

Es la primera vez que la imagen del exfuncionario de la administración de Nicolás Maduro reaparece en público, después de estar vinculado al alzamiento militar del 30 de abril. Además, las sanciones de Estados Unidos sobre Cristopher Figuera fueron levantadas el pasado 7 de mayo, por separarse de Maduro.

“Ya basta de culpar al mundo de las desgracia de nuestro país y seguir exigiendo más sacrificios a nuestra población, mientras algunos dirigentes han hecho fortunas y la han sacado a otras naciones”, dice en el audiovisual.

El exdirector del Sebin también aseguró que sus acciones de romper con Maduro, obedecen a una “lucha frontal contra la corrupción y la injusticia”, que imperan en el Gobierno chavista.

“Pueblo de Venezuela sacrifiqué todo y quienes me conocen en el campo deportivo, académico militar y hasta familiar saben que no practico una doble moral. Quienes han trabajado conmigo saben de primera mano mi lucha frontal contra la corrupción y contra la injusticia y también saben los impedimentos que me han colocado en esa lucha”.

En la parte final del video Cristopher Figuera también hace énfasis en que se debe reconstruir un mejor país.

“Creo y estoy seguro que nos merecemos un mejor país y todos debemos trabajar para reconstrucción y para el reordenamiento del Estado. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que han de venir, por la patria y para siempre”.

