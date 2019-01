Cabello a la oposición: Si se les ocurre levantarse en armas tendremos que responderles con armas

Un día después de anunciar que pidió al TSJ y la Fiscalía investigar a la oposición, Diosdado Cabello lanzó nuevas amenazas a los adversarios del chavismo gobernante.

“Porque si ustedes quieren nosotros queremos… y nosotros nos vamos al combate, si ustedes quieren electoralmente, electoralmente queremos; si quieren debatir, debatimos; si quieren en la calle, nos vamos pa’ la calle, pero si se les ocurre algún día la locura de levantarse tres o cuatro y decir ‘este territorio es mío con armas‘, entonces tendremos que responderles igualito con armas“, afirmó Cabello en su programa semanal de televisión, transmitido la noche de este miércoles, 16 de enero.

Aunque después añadió que esperaba este último escenario no llegase a ocurrir, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) insistió en que la oposición encontrará al chavismo si quieren buscarlo en el terreno de la confrontación.

Además cuestionó la sesión ordinaria de este martes 15 de enero de la Asamblea Nacional, en la que se declaró la usurpación de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República, se aprobó un acuerdo de amnistía para militares y se pidió a la comunidad internacional transferir activos de la Nación al Parlamento.

Según Cabello, a la plenaria solo asistieron 74 de los 83 diputados que son necesarios para lograr el quorum y aprobar las decisiones que se discuten en el hemiciclo. Insistió en la tesis oficialista del desacato de la AN, así como en desechar los dictamenes del Poder Legislativo venezolano.

“Ellos hicieron sesión, según iban a tratar temas trascendentales, ustedes saben Maduro vete ya, Maduro usurpador; pero no hubo quórum, hay fotos. Cuando llamaron a votar sobre el artículo 350 no se pusieron de acuerdo, fue Guaidó el que dice que hubo un acuerdo histórico, mentira no se pusieron de acuerdo”, manifestó.

También acusó al presidente de la AN, Juan Guaidó, de pagar los abogados del comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Ildemaro Rodríguez Mucura, a quien este miércoles presentaron en tribunales y acusaron de liderar la detención del jefe del Legislativo el pasado domingo 13 de enero, junto a otros funcionarios.

“Eso no es un autogol, eso es batear y salir corriendo para tercera. No se puede ser tan descarado, los abogados se los puso el señor Guaidó”, afirmó Cabello sobre la defensa del funcionario del Sebin.

Junto a Rodríguez también fueron privados de libertad: Argenis Jesús Flores Molina, Waleymi Wilkerin Abab Rivas, Ronald Caballero Urbina Urbina, David Caballero García, Eisten José Flores Molina y Ángel Nicanor Figueira Verdú. Víctor Manuel Herrera Freitas, Joshwad Pietro Vitulano, Luis E. Saavedra Mendoza, Yosbel Adelso Rodríguez Villegas y José Jesús Escobar Colina.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que fueron acusados por “abuso de funciones, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir”.

Cabello reiteró este miércoles que el máximo tribunal y el Ministerio Público investigan las decisiones que ha tomado el Parlamento desde el pasado 10 de enero. Una información que ya dio este 15 de enero en la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Casi que usando las mismas palabras repitió: “Me notificó el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, que ya habían sido designados los jueces, y el señor fiscal que ya habían sido designados los fiscales para abrir una averiguación formal por todo lo que está ocurriendo”, señaló Cabello.

Con información de EFE

Lea también:

Comentarios