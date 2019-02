Bolton: No habrá uso de fuerzas militares en entrega de ayuda humanitaria

Sin uso de fuerzas militares. Cada vez que John Bolton se refiere a Venezuela, cosa que en los últimos días hace con mucha frecuencia, se dirige directamente a los militares del país y ofrece “consejos” sobre cómo salir bien parados de esta contienda política que diariamente sube en intensidad y aumenta la presión para Nicolás Maduro y su gente.

El consejero de Seguridad de Estados Unidos -equivalente a ministro de Defensa- aseguró en una rueda de prensa ofrecida durante el encuentro del mandatario estadounidense Donald Trump con la comunidad venezolana en Florida, que la oposición estaba en conversaciones con “militares de todas las jerarquías” y que habían resultado “muy exitosas”.

En cuanto al 23 de febrero, fecha límite fijada para que Maduro permita el ingreso de la ayuda humanitaria, Bolton señaló: “No habrá uso de fuerzas militares en la entrega de la ayuda humanitaria. La gente de Venezuela se la entregará a la gente de Venezuela. Los únicos militares que estarán involucrados; es si por alguna razón difícil de explicar, hubiera unidades militares que bloqueen la entrega”.

En las declaraciones que ofreció el martes pasado, Bolton insistió en que serán varias las unidades militares “que declinarán seguir las órdenes de Maduro…soldados de Venezuela que son como el resto de la gente, no van a bloquear la entrada de ayuda; serán cientos de miles de voluntarios los que cargarán la ayuda”.

El funcionario estadounidense quien estuvo presente en el acto junto a Trump, este lunes 18 de febrero, junto a los senadores Marco Rubio y Rick Scott y el gobernador de Florida, Ron De Santis, lanzó otra de sus recomendaciones a los seguidores de Maduro que aún pertenecen a la élite política:

“Si fuera leal a Maduro estaría muy preocupado sobre lo que la persona a mi derecha y la persona a mi izquierda está diciendo a la oposición…Este es un buen momento para que aquellas personas dispuestas a desmarcarse del régimen de Maduro, hablen con la oposición”.

La mayoría de los asistentes al acto eran venezolanos y seguidores de Trump. El evento, que guardaba una poderosa similitud a un acto de campaña, estuvo cargado de menciones negativas hacia el socialismo, hacia el gobierno de Cuba y de Nicaragua.

“La oposición en Venezuela, la Asamblea Nacional, está hablando con militares venezolanos de todas las jerarquías, con mucho éxito. Ya ha habido algunas deserciones y creo que vienen muchas más en camino… Esto no es algo hecho en Estados Unidos u otro país latinoamericano. Esto es, lo que deseamos, sea una transición pacífica hecha venezolanos”, dijo Bolton.

Para concluir y casi de manera inesperada John Bolton citó al poeta y cantante Bob Dylan, cuando fue consultado sobre cuál sería un último mensaje que enviaría a quienes aún están comprometidos con Maduro:

“And admit that the waters around you have grown/You better start swimming, or you’ll sink like a stone/Because the Time’s they are changing”.

“Y admite que cuando las aguas han crecido a tu alrededor/mejor empiezas a nadar o the ahogarás como una roca/porque los tiempos están cambiando”.

