Vivir el apagón con los niños

“Hemos tenido días muy extraños. Mis papás han estado inquietos, ven sus teléfonos, hablan con mis abuelos, con sus amigos, con mis tíos. Ven noticias a toda hora. Pasé muchos días sin ir a clases pero no eran vacaciones. Luego, llegaron las vacaciones y no podíamos salir a ninguna parte, me decían que había que mantenerse en casa. Las vacaciones o clases pueden sentirse un poco raras, los adultos están muy preocupados por diversas cosas, todos hablan de un montón de problemas a la vez, pero la verdad es que no logro entender”.

Este texto corresponde a “Algo Pasa” y fue elaborado en el marco del contexto de confrontación y violencia en el que el país ha estado sumido por años. Es un esfuerzo de un calificado y comprometido grupo de profesionales de la psicología aglutinados en Madres Venezolanas por la Paz del que Cecodap forma parte.

Es un valioso recurso para poder abordar con nuestros niños y adolescentes el impacto generado por la emergencia eléctrica en sus vidas. Tenemos varias generaciones que han crecido sumidos en la incertidumbre de la crisis que se hace permanente, que genera incertidumbre, miedo, violencia…

Como señala Óscar Misle en el prólogo, con la crisis aflora lo mejor y lo peor de nosotros. No nos queda ninguna duda al ver los episodios de agresión y violencia contra personas, robos, saqueos; y también las muestras más excelsas de solidaridad y altruismo. “Algo Pasa” es una de esas muestras de luz en medio de la oscurana.

Estos días son complejos para cualquier persona; aún los adultos más equilibrados. Hay sobradas razones para ser sobrepasados por las circunstancias y pensamientos. Los niños y adolescentes también padecen los cambios y amenazas en el entorno.

¿Qué decirle?

Por el trabajo que realizamos en Cecodap sabemos que en momentos como estos esa es la primera y reiterada pregunta cuando nos reunimos o nos llaman padres desesperados.

La guía nos da orientaciones sobre cómo abordar tiempos de incertidumbre:

No crear falsas expectativas. Por ejemplo: ¡Ya vamos a salir de esto! (No sabemos cuánto será el tiempo específico para solucionar las dificultades que presentamos, podemos es intentar TODOS dar un significado distinto a lo vivido). 2. No generar ansiedad. Por ejemplo: No sé cómo vamos a hacer si esto sigue así. 3. No mentir. Por ejemplo: Tranquilo, que la luz o el agua ya van a llegar. 4. Escucharlos y hablar sobre su opinión. Por ejemplo: ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas?

¿Qué hacer?

Se vale expresar los sentimientos. Es válido decir cómo nos sentimos, tener miedo, incluso llorar. Les diremos que comprendemos cómo se sienten, que nosotros también nos hemos sentido así; pero que estamos juntos para afrontar todas las circunstancias que se presenten.

No olvidar que siguen siendo niños. La recreación y el juego son importantes elementos para que puedan drenar sus tensiones y reforzar la resiliencia, la capacidad de superar las adversidades y salir fortalecidos.

Es importante que en la familia podamos crear treguas para que los niños puedan vivir esos espacios, socializar con los vecinos o compañeros. Eso va a ser fundamental para darles confianza en medio de las dificultades.

Algo Pasa proporciona una serie de ejemplos sobre qué decir y qué no dependiendo de la edad de los niños o de los adolescentes; asimismo contiene una serie de actividades manuales, artísticas para realizar en casa, muchos de ellos ajustados a estos tiempos de falta de luz o inestabilidad en el servicio. Los interesados la pueden descargar en http://www.cecodap.org.ve/descargables/convivenciaBuenTrato/Algo_Pasa.pdf

Pedir ayuda si lo necesitamos

Como dice Joana Alenso, es importante mantener la calma en estos momentos, para no tomar decisiones apresuradas o desesperadas; para hacer alianzas, ser solidarios; pero no lo confundamos con resignarnos y aceptar pasivamente lo que sucede.

Tenemos que reconocer cuando nos sentimos superados. Hablar con algún familiar, amigo, vecino pueden ser de utilidad para retomar nuestro centro.

El Servicio de Atención Psicológica de Cecodap presta servicio de primeros auxilios telefónicos en casos de niños y adolescentes menores de 18 años que estén siendo afectados por los acontecimientos. Sus representantes o familiares pueden enviar un sms, mensaje de whastapp o llamar al 04242842359. Correo electrónico: [email protected]

