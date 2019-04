Taquillas vacías y pocos viajeros en segundo día de Semana Santa #16abr - Efecto Cocuyo

Vacíos y con altas tarifas. Así se encontraban cuatro terminales de pasajeros este martes 16 de abril en Caracas. En este segundo día de Semana Santa, pocos viajeros se alistaban para viajar a pesar de los días de asueto que anunció el gobernante Nicolás Maduro.

Carlos Cardona llevaba más de dos horas buscando pasaje para viajar a Puerto La Cruz (Anzoátegui) en el Terminal Antonio José de Sucre de Oriente, en el municipio Sucre. Lo habían mandado moverse al menos dos veces de cola, porque solo dos taquillas disponían buses; a las 9:00 cuando llegó, los boletos estaban agotados.

“Es muy complicado viajar. Porque no hay casi autobuses y se acaban rápido los pasajes”, comentó Cardona, quien viajaba con otras tres personas en este asueto de Semana Santa.

El terminal se encontraba vacío, con excepción de estas dos colas; no había pregoneros rematando los puestos. A lo largo de las instalaciones se desplegaban funcionarios militares.

A Cardona so solo le afectaba solo la falta de transporte, sino el método de pago. Entre preguntas por las taquillas le ofrecieron los pasajes a un costo de al menos 8 mil bolívares, en efectivo pero sin seguridad de que el autobús estuviera disponible.

“Nos dijeron que van habilitar un unidad para Puerto La Cruz, para viajar a las 6 de la tarde. Por eso estamos aquí esperando”, dijo.

Para él y sus acompañantes eran necesarios por lo menos 32 mil bolívares en efectivo. Tuvo que recorrer las oficinas bancarias desde hace una semana como parte de la planificación de su viaje.

“En cada banco dan como máximo 6 mil; tuvimos que recorrer bastantes para encontrar el efectivo suficiente y viajar en estos días de Semana Santa“, manifestó.

“Escuchen con atención, hemos habilitado dos buses para viajar a Carúpano y Puerto La Cruz. Salen a los 2:00 pm”, expresó un trabajador de Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), mientra se abría paso entre los pocos pasajeros que se acumulaban en dos colas.

Cardona volvía a cambiarse de cola y comenzaba la repartición de trozos de cartón entre los usuarios, con los que reservaban uno de los 32 puestos que ofrecían en cada bus. En esta línea oficial, el pasaje costaba 3 mil bolívares.

Entre otros destinos también demandados que ofrecían en este terminal eran Cumaná (Sucre) a 5 mil 500 bolívares; Maturín (Monagas) a 10 mil 800 bolívares; Puerto Ordaz (Bolívar) a 14 mil bolívares y Ciudad Bolívar (Bolívar) en 14 mil bolívares. Sin embargo, la escasez de boletos era igual.

Los problemas económicos también entorpecen el viaje que planificó Cardona. Debe limitar los gastos que realizará durante el viaje.

“Es muy complicado viajar en estos momentos. Hago el esfuerzo para aprovechar los días libres que me dieron en el trabajo, pero el dinero no me alcanza para nada”, expresó.

Terminales privados

Los terminales privados presentaron aún menor flujo de pasajeros en el segundo día de Semana Santa. En el terminal Flamingo, frente a Parque del Este, solo salen máximo cuatro unidades diarias, con un solo destino: San Cristóbal (Táchira). Desde hace un año eliminaron las rutas hacia Barinas y Mérida.

“Han disminuido los destinos y las unidades también. El problema es la falta de repuestos que paraliza los autobuses. Antes, hace tres años, eran más de 12 autobuses que viajaban diariamente, más en estos días de Semana Santa“, indicó Lexaire Grimón, asistente de administración en esta terminal de pasajeros.

Los asientos de espera se encontraban vacíos. Algunas personas se acercaban a la taquilla a averiguar los precios de los pasajes: 22 mil bolívares en Buscama y 32 mil bolívares en Poltrona.

No obstante, por la poca oferta que hay, para las 10 de la mañana se habían vendido la mayoría de los boletos. En similar situación se encontraba este martes el terminal Aeroexpresos Ejecutivos en Chacao. Habían vendido la mayoría de los tickets, pero porbla baja cantidad de autobuses; viajan alrededor de 8 autobuses diarios.

“Pensé que me tardaría más comprando el boleto, pero fue rápido. Lo que sucede es que hay poca gente. En comparación con hace un año, al última vez que viajé, han disminuido los viajeros”, comentó Marly Guillén que viajaba para San Cristóbal, capital del Táchira.

Los destino que ofrecen en este terminal son: Maracay (Aragua) en 8 mil bolívares, Barquisimeto (Lara) en 18 mil bolívares; Maracaibo (Zulia) 28 mil bolívares; Maturín (Monagas) 24 mil; San Cristóbal (Táchira) en 32 mil bolívares; San Antonio (Táchira) en 38 mil bolívares y Puerto La Cruz (Anzoátegui) en 18 mil bolívares.

“Ya le va a llegar su bus”

En el terminal Rodovías en Quebrada Honda, todo estaba desolado. En el estacionamiento no había autobuses y los asientos del local se encontraban desocupados casi en su totalidad. Pocos empleados caminaban por los pasillos.

“Hoy parece que no hay vida tampoco. He venido en varias oportunidades y me dicen que ya no hay autobuses, a pesar de que lo pagué hace semanas”, comentó una señora en las afueras de la taquilla de atención a los clientes, que viajaba para Puerto La Cruz.

Sujetaba una maleta de ruedas en una de sus manos. Seguía esperando respuesta al otro lado del vidrio, del encargado que hablaba por teléfono. La mujer dejaba la maleta parada y caminaba con ansiedad de un lado a otro. Era la única cliente en ese momento.

“Señora, ya le encontramos su autobús. Ya le va a llegar; ahora sí viene en camino”, comentó el encargado al salir de la pequeña taquilla de puerta de vidrio. La mujer dio gracias y se fue a sentar en las solitarias sillas.

En Rodovías solo viajarían poco más de 150 pasajeros este martes, según indicó el encargado. Tan solo viajan tres buses diarios, cuando hace cuatro años eran más de 80 vehículos que partían al día.

“La afluencia de pasajeros han sido sumamente baja en esta Semana Santa”, expresó.

Recordó que los destinos más demandados son: El Tigre 25 mil bolívares; Upata 27 mil bolívares; Maturín 23 mil bolívares y San Cristóbal 21 mil bolívares.

Lea más:

Fotos: Mairet Chourio.

Comentarios