“A una señora le dijeron que a otra le había pasado”, el cuento del “reclutamiento de adolescentes”

El rumor del reclutamiento de adolescentes caló en padres y representantes. Este 30 de enero, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, se sumó a los activistas de derechos humanos que desmienten la información de que fuerzas de seguridad del Estado participen en el reclutamiento masivo de los menores edad.

“Ningún coordinador ha podido verificar esta información del reclutamiento masivo de menores de edad en colegios. Hasta ahora no hay una denuncia verificada ni verificable de esta situación. Hemos enviado a coordinadores a los sitios donde supuestamente ocurrió y se han topado que es que a una señora le dijeron que a otro le había pasado”, precisó el director de la ONG que tiene una larga trayectoria en materia de protección de los presos políticos.

A las 8:20 pm, Romero envió un audio con el que se desmiente la noticia falsa sobre el reclutamiento. Pero aclara que sí fueron detenidos adolescentes en el marco de las protestas desde el 21 de enero. Su organización ha contabilizado más de 90 arrestos a menores de edad; de los cuales aproximadamente siguen encarcelados unos 40 muchachos.

“Lo que sí es cierto y no se puede ocupar es que existen más de 900 personas detenidas desde el 21 de enero por protestar. Lo que sí es cierto es que hay más de 35 asesinatos. Que la semana del 21 de enero fue la de mayor represión en el país y que el 23 de enero hubo mayor cantidad de detenidos en la historia. Eso es bastante grave”, manifestó el abogado.

Más temprano, Gonzalo Himiob, también director de Foro Penal aclaraba la situación: “todo indica que es un montaje”.

#30Ene Reitero ahora, a las 8:54PM lo dicho a las 2:42PM. NO son ciertos los rumores de "reclutamientos forzosos masivos" de adolescentes: Todo indica que es un montaje muy elaborado. Hasta ahora no existe ninguna prueba. Solo "yo escuché", "me dijeron", "me contaron". Nada más https://t.co/mM0RTJC8TB

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 31, 2019